F1 : Lewis Hamilton leader chez Ferrari ? L’avertissement lancé à Charles Leclerc

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Charles Leclerc doit-il s’inquiéter pour son statut chez Ferrari ? La pression est grande sur les épaules du Monégasque, qui voit Lewis Hamilton en grande réussite pour sa deuxième saison au sein de la Scuderia. Aux yeux de plusieurs observateurs, le Britannique pourrait remporter le duel interne.

Avec l’abandon de Kimi Antonelli et sa victoire au Grand Prix de Barcelone, sa première au volant d’une Ferrari, Lewis Hamilton a réalisé un très gros coup en revenant à 41 points de l’Italien, toujours en tête du classement des pilotes. Le Britannique possède désormais 40 points d’avance sur Charles Leclerc et semble avoir pris l’ascendant. Pour de nombreux observateurs, le Monégasque doit désormais se méfier.

« Cela sera probablement un test de personnalité » C’est notamment l’avis de Claire Williams, dans le podcast High Performance Racing. « Il est trop tôt pour dire lequel des deux pilotes Ferrari remportera ce duel interne en 2026. Cela sera probablement un test de personnalité », estime-t-elle dans des propos rapportés par Nextgen-Auto. L’ancienne dirigeante de Williams dresse un parallèle avec la rivalité entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg chez Mercedes. « Lewis l’a complètement dominé, et nous savons tous ce que Nico a dû traverser mentalement pour remporter son championnat du monde. »