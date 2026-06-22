F1 - Transfert de Verstappen : Le patron d'Alpine promet quelque chose «d'assez incroyable» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'approche la fameuse silly season, plusieurs rumeurs commencent à faire parler dans le paddock. Mais c'est bien Max Verstappen qui risque d'avoir les clés de ce mercato en F1. Flavio Briatore promet même «un grand jeu de chaises musicales assez incroyable» si jamais le Néerlandais rejoignait Mercedes.

En Formule 1, l'été rime avec silly season. Il s'agit de cette période durant laquelle les écuries discutent avec les pilotes en vue de la saison prochaine. Et cette année, plusieurs pilotes sont en fin de contrat, puisqu'ils avaient anticipé la première saison de la nouvelle réglementation, ce qui leur permet d'avoir une vision plus claire concernant la hiérarchie. Et tous les regards seront tournés vers Max Vesrstappen. Sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, il bénéficie toutefois de clauses lui permettant de partir à l'issue de chaque saison. Et Mercedes, qui a de nouveau la meilleure monoplace du plateau, le sait bien.

Briatore évoque les enjeux du mercato en F1 D'ailleurs, selon Flavio Briatore, tout le paddock attend la décision de Max Verstappen. « Je pense qu’au final, il ne se passera rien. Le seul changement qui pourrait se produire, c’est Verstappen chez Mercedes. Et alors il y aurait un grand jeu de chaises musicales assez incroyable. Nous attendons tous », assure le patron d'Alpine dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'évoquer le cas d'un pilote qu'il connaît parfaitement bien, à savoir Fernando Alonso, dont il est le représentant historique : « Malheureusement, Fernando ne dispose pas d’une voiture compétitive cette année, mais dès qu’il aperçoit une lueur d’espoir, il s’en empare. Fernando est un phénomène, tout comme Hamilton. Je pense qu’ils apportent tous les deux énormément à la Formule 1. Ce sont de véritables marques ».