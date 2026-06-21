F1 : Verstappen et Schumacher, Lewis Hamilton prêt à écrire l’histoire chez Ferrari ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur du Grand Prix d’Espagne il y a une semaine, Lewis Hamilton a confirmé son retour au plus haut niveau avec Ferrari. Pour Claire Williams, le septuple champion du monde entre dans un club très fermé des pilotes ayant réussi à totalement changer leur situation au sein d’une écurie au même titre que Max Verstappen ou encore Michael Schumacher.

Une victoire extrêmement importante pour Lewis Hamilton. Dimanche dernier, le Britannique s’est adjugé une 106ème victoire en carrière à l’occasion du Grand Prix d’Espagne, et surtout, une première victoire sous les couleurs de Ferrari. En grande difficulté au sein de l’écurie italienne en 2025, Hamilton a énormément travaillé en coulisses afin de retrouver un haut niveau de performance. En ce sens, le septuple champion du monde entre dans un cercle très fermé de pilotes ayant réussi à tout changer autour d’eux afin de réussir selon Claire Williams.

« Nous avons parlé, évidemment, de Michael chez Ferrari, et maintenant probablement de Lewis chez Ferrari » « Vous avez Max Verstappen chez Red Bull. C’est arrivé là-bas. Nous avons parlé, évidemment, de Michael chez Ferrari, et maintenant probablement de Lewis chez Ferrari. Mais encore une fois, cela demande énormément de présence, de communication et d’efforts. J’ai entendu Lewis parler en italien et remercier les gens. J’adore son petit accent italien. Si mignon. Genre, vraiment adorable. Je ne sais pas si je peux qualifier Lewis Hamilton de mignon, mais je vais le faire. À quelle fréquence est-il là-bas ? Commence-t-il à y passer plus de temps ? Je ne sais pas. Parce qu’évidemment, au début de la campagne 25, tout le monde se disait ’oh, est-ce fini pour Lewis ? », a ainsi confié l’ancienne directrice adjointe de Williams dans des propos relayés par Next-gen Auto.