F1 : Lewis Hamilton et Charles Leclerc «vont humilier tout le monde», la grosse annonce sur Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec la victoire de Lewis Hamilton lors du Grand Prix d’Espagne, Ferrari a-t-elle confirmé son retour au plus haut niveau ? Si l’écurie italienne a encore du chemin à faire, Lando Norris, champion du monde en titre, estime que le pilote britannique et son coéquipier Charles Leclerc pourraient devenir inarrêtables en cas d’amélioration sur le moteur de leurs monoplaces.

Une victoire importante. Vainqueur du Grand Prix d’Espagne la semaine dernière, Lewis Hamilton a réchauffé les cœurs des Tifosi. Ferrari a regoûté aux joies de la victoire, et travaille d’arrache-pied afin de refaire le coup la semaine prochaine en Autriche. Pour Lando Norris, Hamilton et Charles Leclerc pourraient être les deux grosses menaces de la suite de la saison.

« S'ils parviennent à améliorer leur moteur, ils vont humilier tout le monde » « Nous avons de la chance que Ferrari ne dispose pas d'un meilleur moteur pour le moment. S'ils avaient un meilleur moteur, ils domineraient la compétition. Ils sont actuellement les meilleurs du peloton en termes de performances en virage, et nous sommes loin derrière eux. C'est la réalité : nous sommes très, très loin du niveau que nous devons atteindre. S'ils parviennent à améliorer leur moteur, ils vont humilier tout le monde. Nous devons vraiment nous atteler à la tâche et voir quelles améliorations nous pouvons apporter. Mais l'équipe travaille d'arrache-pied. Ce n'est pas que nous ne travaillons pas, nous travaillons très dur », a ainsi confié le champion du monde 2025 dans des propos relayés par Motorsport.com.