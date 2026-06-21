F1 - «Ils mettent Lewis Hamilton sur un piédestal» : Un malaise éclate avec Charles Leclerc chez Ferrari ?

Pierrick Levallet

Vainqueur du Grand Prix de Barcelone, Lewis Hamilton a mis un terme à une disette de deux ans en F1. Ferrari semble avoir fait tout son possible pour que le septuple champion du monde décroche sa première victoire au sein de l’écurie italienne. Seulement, cela semblerait avoir placé Charles Leclerc dans un certain malaise récemment.

Lewis Hamilton a mis fin à une disette longue de deux ans en F1. Le Britannique a remporté le Grand Prix de Barcelone et s’est ainsi imposé pour la première fois au volant d’une Ferrari. L’écurie italienne a fait tout son possible pour mettre le septuple champion du monde dans les meilleures conditions pour l’aider à obtenir ce premier succès. Mais cela aurait créé un certain malaise autour de Charles Leclerc au sein de la Scuderia.

«L’équilibre n’est pas très agréable pour Charles» « On ne peut pas dire que Lewis va écraser Charles tous les week-ends, ce serait ridicule. Mais si vous regardez l’équilibre des performances entre les deux pilotes... nous parlons aujourd’hui d’un Lewis qui est en train de rallier toute l’équipe autour de lui. Tout ce que je vois lorsque je lis la presse italienne ou lorsque je parle à mes amis chez Ferrari, c’est qu’ils l’adorent tous. Ils le mettent sur un piédestal. Il devient de plus en plus fort. Je pense qu’en ce moment, l’équilibre n’est pas très agréable pour Charles. Lewis est largement devant lui sur les dernières courses » a d’abord expliqué Rob Smedley dans des propos rapportés par NextGen-Auto.