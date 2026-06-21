F1 - «Ils mettent Lewis Hamilton sur un piédestal» : Un malaise éclate avec Charles Leclerc chez Ferrari ?

Vainqueur du Grand Prix de Barcelone, Lewis Hamilton a mis un terme à une disette de deux ans en F1. Ferrari semble avoir fait tout son possible pour que le septuple champion du monde décroche sa première victoire au sein de l’écurie italienne. Seulement, cela semblerait avoir placé Charles Leclerc dans un certain malaise récemment.
Lewis Hamilton a mis fin à une disette longue de deux ans en F1. Le Britannique a remporté le Grand Prix de Barcelone et s’est ainsi imposé pour la première fois au volant d’une Ferrari. L’écurie italienne a fait tout son possible pour mettre le septuple champion du monde dans les meilleures conditions pour l’aider à obtenir ce premier succès. Mais cela aurait créé un certain malaise autour de Charles Leclerc au sein de la Scuderia.
«L’équilibre n’est pas très agréable pour Charles»
« On ne peut pas dire que Lewis va écraser Charles tous les week-ends, ce serait ridicule. Mais si vous regardez l’équilibre des performances entre les deux pilotes... nous parlons aujourd’hui d’un Lewis qui est en train de rallier toute l’équipe autour de lui. Tout ce que je vois lorsque je lis la presse italienne ou lorsque je parle à mes amis chez Ferrari, c’est qu’ils l’adorent tous. Ils le mettent sur un piédestal. Il devient de plus en plus fort. Je pense qu’en ce moment, l’équilibre n’est pas très agréable pour Charles. Lewis est largement devant lui sur les dernières courses » a d’abord expliqué Rob Smedley dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«Les choses changent»
« Je pense que la situation va s’équilibrer et que ce sera plus équilibré vers la fin de la saison. Je pense simplement que Lewis finira par l’emporter. Ferrari avait une très, très bonne voiture à Monaco. Nous avons vu ce qu’ils étaient capables de faire avec une bonne voiture. Ils ont apporté un package d’évolutions à Barcelone et la voiture était très performante. En Autriche, selon ce qu’on entend, ils devraient disposer d’un nouveau moteur et d’un nouveau carburant. Auront-ils la meilleure voiture à la fin de la saison ? Peut-être, peut-être pas. Ce serait ridicule d’essayer de répondre à cette question maintenant, parce que tout le monde se trouve encore dans les premières phases de développement de cette réglementation. Mais les choses changent. Elles vont continuer à changer tout au long de la saison, et c’est passionnant, c’est bon pour les fans » a ensuite ajouté l’ancien ingénieur de chez Ferrari. À suivre...