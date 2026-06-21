Max Verstappen loin de la F1 : La demande inattendue qui a agacé Mercedes !

Pierrick Levallet

Alors qu’il n’apprécie pas la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année en F1, Max Verstappen n’a pas caché son intérêt grandissant pour d’autres horizons du sport automobile. Le Néerlandais s’est notamment engagé avec Mercedes en GT. Et une demande inattendue du pilote de 28 ans a agacé l’équipe allemande.

En début de saison, Max Verstappen n’a pas caché son agacement face à la nouvelle réglementation entrée en vigueur en F1. Et en parallèle, le Néerlandais n’a pas masqué son intérêt grandissant pour d’autres aspects du sport automobile. Le pilote de 28 ans s’est par exemple initié au GT en apparaissant plusieurs fois sur la Nordschleife. Le quadruple champion du monde s’est engagé avec Mercedes dans cette discipline. Et son perfectionnisme l’a poussé à faire une demande inattendue à l’équipe allemande, ce qui en a agacé plus d’un.

«Chez Mercedes-AMG, ils étaient totalement contrariés» « J’ai parlé à quelqu’un au Mans qui est très impliqué dans le programme GT de Max sur la Nordschleife. Cette personne m’a dit : ’C’est un phénomène. Il va à l’extrême pour tirer le moindre millième des personnes, de la technologie et même des amortisseurs’. À un moment, Max est arrivé avec une caisse d’amortisseurs qu’il avait obtenus grâce à quelqu’un qu’il connaît en France. Le Néerlandais a alors imposé son idée à l’équipe, ébahie, car elle savait qu’elle ne pouvait pas modifier cet élément. Puis il a dit : ’Nous allons courir avec ces amortisseurs’. Chez Mercedes-AMG, ils étaient totalement contrariés : ’Nous ne voulons pas de cela, parce que normalement nous roulons avec... je vais dire Bilstein... ou en tout cas une marque allemande’ » a d’abord confié Renger van der Zande dans des propos rapportés par NextGen-Auto.