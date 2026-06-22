Max Verstappen loin de la F1 : «J'aime le défi», Fernando Alonso veut le rejoindre !

Pierrick Levallet

En parallèle de sa carrière en F1, Max Verstappen n’a jamais caché son intérêt grandissant pour d’autres horizons du sport automobile. Le Néerlandais s’est notamment initié au GT sur la Nordschleife et n’a pas exclu l’idée de faire les 24 Heures du Mans un jour. Et Fernando Alonso n’a pas manqué d’exprimer son désir de le rejoindre dans ce projet.

Son début de saison ayant été mitigé à cause de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année en F1, Max Verstappen n’a pas hésité à explorer d’autres horizons du sport automobile. Le quadruple champion du monde s’est notamment initié au GT avec quelques apparitions sur le Nürburgring. Le Néerlandais n’a pas exclu non plus l’idée de faire les 24 Heures du Mans un jour. Et pour ce projet, Fernando Alonso n’a pas manqué d’exprimer sa volonté de le rejoindre.

«Peut-être qu'un jour je le referai» « Indy ? Non, ce n'est pas vraiment dans mon esprit en ce moment. Et Hypercar, je ne sais pas. Ce n'est pas non plus quelque chose que j'ai fermement en tête. J'aimerais faire le Dakar, et j'aimerais gagner le Dakar un jour. Le défi lui-même est ce qui me plaît. La Triple Couronne est également très attrayante, mais le Dakar l'est aussi, car si vous parvenez à gagner en Formule 1, en course d'endurance et en rallye, ce serait aussi quelque chose avec très peu de précédents. J'aime donc le défi. Mais Hypercar aussi, et les 24 Heures du Mans ont été une très belle expérience pour moi. Peut-être qu'un jour je le referai, surtout si c'est avec Verstappen » a confié le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par Sports Auto-Moto.