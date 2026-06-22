F1 : Un passe-droit accordé à Verstappen, un autre pilote balance !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passionné de sport automobile, Max Verstappen n’hésite pas à participer à des courses d’Endurance en parallèle de sa carrière en Formule 1. Pour Carlos Sainz, aucun autre pilote ne pourrait faire de même, le Néerlandais disposant de plusieurs avantages au sein de Red Bull.

La Formule 1 ne suffit pas à Max Verstappen, qui s’aventure vers d’autres épreuves automobiles lorsque son emploi du temps le lui permet. En mai dernier, le pilote Red Bull a pris part aux 24 Heures du Nürburgring, où il semblait bien parti pour décrocher la victoire en menant après 21 heures, avant de sombrer à cause d’un problème mécanique. Interrogé sur la possibilité d’imiter Max Verstappen, Carlos Sainz a répondu par la négative.

« Nous n’avons tout simplement ni le temps ni l’énergie nécessaires pour participer à une compétition de ce type » « Avec un championnat de 24 courses, toutes les opérations marketing et les interviews que nous devons effectuer, c’est impossible, a confié le pilote Williams auprès de Mundo Deportivo, rapporté par F1i. Aucun pilote ne pourrait gérer cela. Eh bien… Max serait le seul à pouvoir le faire, parce que c’est le seul qui ne fait pratiquement pas de marketing ni d’interviews. Il a cela inscrit dans ses contrats, il peut se le permettre, et Red Bull l’accepte. Pour le reste d’entre nous, nous n’avons tout simplement ni le temps ni l’énergie nécessaires pour participer à une compétition de ce type. »