F1 - Lewis Hamilton candidat au titre : Ferrari calme tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur en Espagne après des podiums au Canada et à Monaco, Lewis Hamilton reste sur une excellente dynamique qui lui permet de s'installer à la deuxième place du championnat du monde. Cependant, Frédéric Vasseur, patron de Ferrari refuse pour le moment de parler de titre.

Après une première saison très décevante chez Ferrari, Lewis Hamilton semble déjà beaucoup plus à l'aise avec la Scuderia comme en témoigne sa grande forme du moment. Le Britannique est déjà monté 4 fois sur le podium en 7 courses et vient surtout de signer sa première victoire en Rouge, à Barcelone. Des résultats qui lui permettent d'être deuxième au classement du championnat du monde à 41 points de Kimi Antonelli. Néanmoins, Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari refuse d'affirmer que Lewis Hamilton est engagé dans la course au titre.

Vasseur refuse de parler de titre pour Hamilton « Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que vous faites un bon week-end que vous allez écraser tout le monde à chaque course. Les conditions étaient assez extrêmes. C'était déjà le cas au Canada, pour des raisons différentes, mais dans le sens inverse. La prochaine course en Autriche sera probablement plus dans une moyenne habituelle. Nous sommes tous vraiment à la limite en termes de dégradation des pneus. Vous pouvez réaliser un bon relais et un mauvais relais avec la même voiture sur le même circuit. Nous avons constaté des différences entre les voitures. Si vous comparez les relais en pneus mediums et en pneus durs, certaines voitures étaient beaucoup plus performantes en durs, d'autres beaucoup plus en mediums. Ce n'est pas quelque chose de figé pour la suite de la saison », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Motorsport.com, avant de poursuivre.