F1 - Lewis Hamilton candidat au titre : Ferrari calme tout le monde !

Vainqueur en Espagne après des podiums au Canada et à Monaco, Lewis Hamilton reste sur une excellente dynamique qui lui permet de s'installer à la deuxième place du championnat du monde. Cependant, Frédéric Vasseur, patron de Ferrari refuse pour le moment de parler de titre.
Après une première saison très décevante chez Ferrari, Lewis Hamilton semble déjà beaucoup plus à l'aise avec la Scuderia comme en témoigne sa grande forme du moment. Le Britannique est déjà monté 4 fois sur le podium en 7 courses et vient surtout de signer sa première victoire en Rouge, à Barcelone. Des résultats qui lui permettent d'être deuxième au classement du championnat du monde à 41 points de Kimi Antonelli. Néanmoins, Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari refuse d'affirmer que Lewis Hamilton est engagé dans la course au titre.
Vasseur refuse de parler de titre pour Hamilton
« Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que vous faites un bon week-end que vous allez écraser tout le monde à chaque course. Les conditions étaient assez extrêmes. C'était déjà le cas au Canada, pour des raisons différentes, mais dans le sens inverse. La prochaine course en Autriche sera probablement plus dans une moyenne habituelle. Nous sommes tous vraiment à la limite en termes de dégradation des pneus. Vous pouvez réaliser un bon relais et un mauvais relais avec la même voiture sur le même circuit. Nous avons constaté des différences entre les voitures. Si vous comparez les relais en pneus mediums et en pneus durs, certaines voitures étaient beaucoup plus performantes en durs, d'autres beaucoup plus en mediums. Ce n'est pas quelque chose de figé pour la suite de la saison », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Motorsport.com, avant de poursuivre.
«Ce n'est pas parce que vous faites un bon week-end que vous allez écraser tout le monde à chaque course»
« Je pense que ce qui est important, c'est que cette saison, le championnat se jouera sur la capacité des équipes à développer la voiture, et non sur l'image de Barcelone. Habituellement, peut-être au cours des 25 dernières années, nous avons l'habitude de dire qu'une bonne voiture à Barcelone domine la saison. Mais je pense que cette année sera beaucoup plus basée sur la capacité de toutes les équipes à apporter de la performance à la voiture. Je pense que nous avons apporté quelque chose ce week-end, les autres non. Ils en apporteront probablement en Grande-Bretagne, je ne sais pas. Et nous en apporterons bientôt », ajoute Frédéric Vasseur.