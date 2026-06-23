F1 - Max Verstappen : La clause dans son contrat qui le régale chez Red Bull !

Pierrick Levallet

En plein malaise en début de saison en F1, Max Verstappen s’est permis d’explorer d’autres horizons du sport automobile. Le quadruple champion du monde s’est notamment initié au GT. Un projet réunissant les pilotes sur une course de karting a alors été évoqué. Carlos Sainz Jr a alors révélé que le Néerlandais bénéficiait d’une clause dans son contrat chez Red Bull qui lui permettait de participer à ce genre d’événements, contrairement aux autres.

Le début de saison a été plutôt délicat pour Max Verstappen en F1. Le quadruple champion du monde nageait en plein malaise à cause de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le Néerlandais a donc exploré d’autres horizons du sport automobile et s’est notamment initié au GT sur le Nürburgring. Un projet a alors été envisagé : celui de revoir une course de karting réunissant les pilotes actuels de la F1. Carlos Sainz Jr a donc expliqué que Max Verstappen bénéficiait d’une clause dans son contrat chez Red Bull qui lui permettrait de participer à ce genre d’événements, contrairement aux autres dans le paddock.

«Il peut se le permettre, et Red Bull l’accepte» « Je pense que dans un championnat de 24 courses, avec tout le marketing et toutes les interviews que nous devons faire, c’est impossible. Aucun pilote ne pourrait s’en sortir. Eh bien Max serait le seul, parce que c’est le seul qui ne fait pas de marketing ni d’interviews (un peu en réalité, ndlr), c’est écrit dans ses contrats, il peut se le permettre, et Red Bull l’accepte. Pour le reste d’entre nous, nous n’avons tout simplement pas le temps ni la disponibilité pour consacrer de l’énergie à une course comme celle-là » a confié le pilote de Williams dans des propos rapportés par NextGen-Auto.