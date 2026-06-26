F1 - Transfert de Verstappen : Red Bull révèle la condition pour qu'il reste !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen fait toujours autant parler concernant son avenir. Alors que l’écurie autrichienne est en difficulté cette saison, son directeur Laurent Mekies a une fois de plus été interrogé à ce sujet, et a dévoilé une condition importante afin que le quadruple champion du monde puisse rester.

De quoi sera fait l’avenir de Max Verstappen ? Le quadruple champion du monde est en retrait avec Red Bull cette saison, et un potentiel transfert alors que son contrat expire en 2028 refait surface dans la presse. Ce vendredi, le directeur de l’écurie autrichienne Laurent Mekies a de nouveau été interrogé sur le futur de son pilote, et a affirmé que Red Bull devrait être en mesure de proposer une bonne voiture au champion néerlandais afin que ce dernier reste.

« Max nous a clairement fait savoir qu’il voulait continuer avec l’équipe, et ça dépend aussi de nous » « Je ne demande pas à Max chaque semaine s’il va rester. Max nous a clairement fait savoir qu’il voulait continuer avec l’équipe, et ça dépend aussi de nous. Il est tout aussi clair qu’il a besoin d’une voiture rapide pour être heureux au sein de l’équipe », a ainsi confié Laurent Mekies dans des propos rapportés par Next-Gen Auto, qui est convaincu que Max Verstappen sera parfaitement en mesure d’inverser la tendance pour les siens à l’avenir.