F1 - Transfert de Verstappen : Red Bull révèle la condition pour qu'il reste !

Sous contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen fait toujours autant parler concernant son avenir. Alors que l’écurie autrichienne est en difficulté cette saison, son directeur Laurent Mekies a une fois de plus été interrogé à ce sujet, et a dévoilé une condition importante afin que le quadruple champion du monde puisse rester.
De quoi sera fait l’avenir de Max Verstappen ? Le quadruple champion du monde est en retrait avec Red Bull cette saison, et un potentiel transfert alors que son contrat expire en 2028 refait surface dans la presse. Ce vendredi, le directeur de l’écurie autrichienne Laurent Mekies a de nouveau été interrogé sur le futur de son pilote, et a affirmé que Red Bull devrait être en mesure de proposer une bonne voiture au champion néerlandais afin que ce dernier reste.
« Max nous a clairement fait savoir qu’il voulait continuer avec l’équipe, et ça dépend aussi de nous »
« Je ne demande pas à Max chaque semaine s’il va rester. Max nous a clairement fait savoir qu’il voulait continuer avec l’équipe, et ça dépend aussi de nous. Il est tout aussi clair qu’il a besoin d’une voiture rapide pour être heureux au sein de l’équipe », a ainsi confié Laurent Mekies dans des propos rapportés par Next-Gen Auto, qui est convaincu que Max Verstappen sera parfaitement en mesure d’inverser la tendance pour les siens à l’avenir.
« Il veut voir cette trajectoire de progression se poursuivre »
« Je suis convaincu que Max veut voir une progression continue. Il sait parfaitement qu’on ne passe pas d’une seconde de retard à zéro du jour au lendemain. Mais il veut voir cette trajectoire de progression se poursuivre. Tout se résume au chrono. Si nous pouvons ramener l’écart à seulement quelques dixièmes, cela voudra dire qu’il existe encore un retard sur nos concurrents, mais aussi que nous serons bientôt en mesure de les attaquer », conclut Laurent Mekies. Reste désormais à savoir si l’écurie autrichienne sera en capacité de réussir à convaincre Verstappen avec des améliorations conséquentes de niveau à l’avenir.