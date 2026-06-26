F1 : «Ce n’est pas vrai», Charles Leclerc dément une rumeur sur Lewis Hamilton

Pour la première fois de la saison, ce n’est pas une Mercedes qui a remporté le Grand Prix de Barcelone, mais la Ferrari de Lewis Hamilton. Et si certains estiment que le Britannique a été favorisé par l’évolution de la SF-26 cette saison, Charles Leclerc a assuré que ce n’était pas le cas.
Après un Grand Prix Barcelone qui a vu Lewis Hamilton décrocher sa première victoire sous les couleurs de Ferrari, la Formule 1 a posé ses valises en Autriche ce week-end. La Scuderia aura très certainement à cœur de poursuivre sur sa lancée après avoir été la seule à détrôner Mercedes cette saison. Et s’il a vu son coéquipier monter en puissance ces dernières semaines, Charles Leclerc ne ressent pas de pression particulière pour autant, lui qui a été contraint d’abandonner en Espagne.
« Je ne me sens pas particulièrement sous pression »
« Je ne me sens pas particulièrement sous pression », a assuré le Monégasque, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Les dernières courses n’ont pas été agréables. Je ne me sentais pas à l’aise dans la voiture à Montréal ni à Monaco, et j’ai perdu un peu de confiance en elle. En plus de cela, il y a eu les abandons à Monaco et en Espagne. Nous avons perdu beaucoup de points. » Charles Leclerc estime avoir « retrouvé de la confiance à Barcelone. Nous avons de nouveau une voiture capable de gagner et, si je fais ma part du travail, alors je peux gagner à nouveau. »
« Je n’ai pas de problème fondamental avec cette voiture »
Si certains estiment que Lewis Hamilton a été avantagé par l’évolution de la SF-26 qui conviendrait plus à son style de pilotage, Charles Leclerc a totalement réfuté cette idée : « Ce n’est pas vrai ! Nous avons une grande marge de manœuvre avec les réglages sur ces nouvelles voitures et je ne suis limité d’aucune manière. Je n’ai pas de problème fondamental avec cette voiture. Les choses se passaient bien au début de la saison. » Malgré son abandon, il se sentait « déjà plus à l’aise à Barcelone et j’apprécie également le Red Bull Ring. Je ne pense pas au fait que ma dernière victoire remonte déjà à quelque temps. » Voir Lewis Hamilton sur la plus haute marche du podium l’a convaincu que Ferrari allait dans la bonne direction : « Je sais que la Ferrari est de nouveau une voiture capable de gagner. Lewis l’a démontré. Maintenant, c’est à moi de faire le travail. »