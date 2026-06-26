F1 : «Ce n’est pas vrai», Charles Leclerc dément une rumeur sur Lewis Hamilton

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour la première fois de la saison, ce n’est pas une Mercedes qui a remporté le Grand Prix de Barcelone, mais la Ferrari de Lewis Hamilton. Et si certains estiment que le Britannique a été favorisé par l’évolution de la SF-26 cette saison, Charles Leclerc a assuré que ce n’était pas le cas.

Après un Grand Prix Barcelone qui a vu Lewis Hamilton décrocher sa première victoire sous les couleurs de Ferrari, la Formule 1 a posé ses valises en Autriche ce week-end. La Scuderia aura très certainement à cœur de poursuivre sur sa lancée après avoir été la seule à détrôner Mercedes cette saison. Et s’il a vu son coéquipier monter en puissance ces dernières semaines, Charles Leclerc ne ressent pas de pression particulière pour autant, lui qui a été contraint d’abandonner en Espagne.

« Je ne me sens pas particulièrement sous pression » « Je ne me sens pas particulièrement sous pression », a assuré le Monégasque, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Les dernières courses n’ont pas été agréables. Je ne me sentais pas à l’aise dans la voiture à Montréal ni à Monaco, et j’ai perdu un peu de confiance en elle. En plus de cela, il y a eu les abandons à Monaco et en Espagne. Nous avons perdu beaucoup de points. » Charles Leclerc estime avoir « retrouvé de la confiance à Barcelone. Nous avons de nouveau une voiture capable de gagner et, si je fais ma part du travail, alors je peux gagner à nouveau. »