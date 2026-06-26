F1 - Max Verstappen : Le malaise qui va provoquer un départ surprise chez Red Bull ?

Pierrick Levallet

Max Verstappen est au coeur de toutes les discussions chez Red Bull. Le Néerlandais a connu un début de saison délicat en F1. Le quadruple champion du monde a notamment émis certaines critiques au sujet de sa voiture. Et cela aurait provoqué un malaise chez les ingénieurs, à tel point que l’un d’eux pourrait bien faire bientôt ses valises.

Max Verstappen ne cesse de faire parler de lui depuis le début de saison. Avec la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année en F1, le Néerlandais a connu des premiers mois délicats chez Red Bull en 2026. Le quadruple champion du monde a notamment émis des critiques à l’encontre de sa voiture. Et cela aurait fini par provoquer un certain malaise au sein de l’équipe d’ingénieurs. L’un d’eux aurait même l’intention de claquer la porte.

Un ingénieur va quitter Red Bull ? Comme le rapporte NextGen-Auto, Paul Monoghan pourrait prochainement quitter Red Bull. L’ingénieur britannique s’est permis des sorties publiques assez surprenantes récemment. Il semblait d’ailleurs prendre des distances avec les remontrances de Max Verstappen concernant la RB22. « Seul quelqu’un comme Monaghan a formulé un commentaire légèrement critique à ce sujet. Mais d’après ce que j’entends, il ne sera plus là très longtemps et il est déjà en route vers une autre destination. Je ne peux pas confirmer cette information. Mais c’était la première fois que quelqu’un osait officiellement s’exprimer à contre-courant de cette image » a également expliqué Ralf Schumacher.