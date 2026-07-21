«Il y a eu un manque de respect», le comportement de Rayan Cherki en Coupe du Monde continue de faire parler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Rayan Cherki est sous le feu des critiques après sa Coupe du monde ratée sur le terrain, mais aussi en dehors. L’attitude de l’international français aurait agacé certains de ses coéquipiers en interne, mais également plusieurs observateurs, dont Mahmoud « Brak » Gassama dans l’émission Hors Jeu diffusée sur Twitch.

L’heure est au bilan pour l’équipe de France après la fin de cette Coupe du monde en Amérique du Nord. Séduisant lors de sa première saison à Manchester City, Rayan Cherki a eu plus de mal à briller avec l’équipe de France. Sur le terrain d’abord, avec des prestations décevantes lors de ses entrées en jeu et sa titularisation face à l’Angleterre (4-6) samedi. « Toutes ses rentrées ont été décevantes, regrettait Walid Acherchour au micro de RMC. Moi qui suis un grand fan de Rayan Cherki je le dis. Je pense que dans ce qu’on pouvait attendre de lui dans la peau d’un supersub, c’est très décevant. » Sur le plan extrasportif, Rayan Cherki n’est pas exempt de tout reproche non plus selon plusieurs sources. « C’est monté crescendo au fil de la compétition avec une attitude que certains vont juger déplorable, négative, à ronchonner, à bouder, à ne pas se donner à fond aux entraînements. Des fois à rire un peu de ce qui se passe lorsqu’il y a un problème, un raté. Honnêtement, certains n’ont pas compris du tout comme il était, ce côté nonchalant, je-m’en-foutiste, révélait récemment le journaliste Romain Molina sur sa chaîne YouTube. Alors qu’en plus, au début de la compétition, les choses avaient été claires : tu n’es pas titulaire pour commencer, mais tu vas avoir un rôle, tu vas rentrer quasiment à chaque match. Le joueur le comprenait. Bien sûr, il disait à tout le monde qu’il avait envie d’être titulaire, comme tous les autres, mais il n’y avait pas vraiment d’incompréhension entre le staff, lui, et même ses coéquipiers. Sauf qu’au fil de la compétition, c’était un peu bizarre. »

« J’ai trouvé qu’il y avait un manque de respect de l’équipe de France et de l’institution » Brak, figure de l’esport et animateur de Hors Jeu sur Twitch, a également été gêné par l’attitude de Rayan Cherki. « Son comportement m’a beaucoup dérangé dans cette Coupe du monde. Quand tu es jeune, quand tu arrives et que tu vis ta première compétition, je ne dis pas que tu dois te faire tout petit, mais il y a des statuts et une hiérarchie à respecter. Moi, son comportement m’a gêné. J’ai eu l’impression que c’était un peu une caricature à la fin, a-t-il souligné dans son émission. Tu peux être frais, dire ce que tu penses et ne pas avoir de filtre, mais quand tu appuies et qu’on ne voit que ça à la fin, et que tu es dans personnage sans vouloir en sortir, j’ai trouvé qu’il y avait un manque de respect de l’équipe de France et de l’institution. »