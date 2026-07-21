Rayan Cherki : Clash avec Deschamps, niveau décevant… Il a raté sa Coupe du Monde, et on connaît peut-être la raison du malaise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le cas Rayan Cherki fait couler beaucoup d’encre depuis l’élimination de l’équipe de France en Coupe du Monde, puisque le niveau de jeu ainsi que l’attitude de l’attaquant de Manchester City ont clairement laissé à désirer durant la compétition. Mais un élément survenu dans la vie personnelle de Cherki pourrait justifier ce malaise pendant le Mondial…

Après une bonne saison avec Manchester City, Rayan Cherki était logiquement attendu au tournant pour cette Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France. Et même s’il partait logiquement avec le statut de remplaçant, barré notamment par Michael Olise, Cherki avait une carte à jouer durant cette compétition. Mais ses embrouilles avec Didier Deschamps sur le bord du terrain et son niveau de jeu décevant, à l’image du dernier match contre l’Angleterre, en ont fait l’une des grandes déceptions des Bleus cet été.

Le fiasco Cherki en équipe de France Dans un chat avec les internautes de L’EQUIPE, le journaliste Yves Leroy a évoqué cet épineux cas Rayan Cherki en équipe de France : « La Coupe du monde de Rayan Cherki est effectivement très décevante. Sa saison en Premier League et sa fraîcheur représentaient un très grand espoir pour la compétition et ses entrées en jeu ont apporté très peu de choses. Quelques attitudes posent question sur sa capacité à gérer sa frustration », indique le journaliste, avant d’évoquer un élément qui pourrait justifier ce malaise.