Rayan Cherki : Clash avec Deschamps, niveau décevant… Il a raté sa Coupe du Monde, et on connaît peut-être la raison du malaise !

Le cas Rayan Cherki fait couler beaucoup d’encre depuis l’élimination de l’équipe de France en Coupe du Monde, puisque le niveau de jeu ainsi que l’attitude de l’attaquant de Manchester City ont clairement laissé à désirer durant la compétition. Mais un élément survenu dans la vie personnelle de Cherki pourrait justifier ce malaise pendant le Mondial…
Après une bonne saison avec Manchester City, Rayan Cherki était logiquement attendu au tournant pour cette Coupe du Monde 2026 avec l’équipe de France. Et même s’il partait logiquement avec le statut de remplaçant, barré notamment par Michael Olise, Cherki avait une carte à jouer durant cette compétition. Mais ses embrouilles avec Didier Deschamps sur le bord du terrain et son niveau de jeu décevant, à l’image du dernier match contre l’Angleterre, en ont fait l’une des grandes déceptions des Bleus cet été.
Le fiasco Cherki en équipe de France
Dans un chat avec les internautes de L’EQUIPE, le journaliste Yves Leroy a évoqué cet épineux cas Rayan Cherki en équipe de France : « La Coupe du monde de Rayan Cherki est effectivement très décevante. Sa saison en Premier League et sa fraîcheur représentaient un très grand espoir pour la compétition et ses entrées en jeu ont apporté très peu de choses. Quelques attitudes posent question sur sa capacité à gérer sa frustration », indique le journaliste, avant d’évoquer un élément qui pourrait justifier ce malaise.
« Il a dû gérer des problèmes personnels »
En effet, il explique que Rayan Cherki a des soucis personnels à gérer en ce moment : « Il a trop de talent pour ne pas revenir et il a dû gérer des problèmes personnels en marge de la compétition, mais on attendait beaucoup plus de lui. L'arrivée de Zinédine Zidane va évidemment rebattre les cartes. Il dispose d'une cote énorme jusque chez les joueurs, même s'il ne faut pas oublier que la plupart d'entre eux l'ont très peu connu en tant que joueur », précise Yves Leroy. Reste à savoir si ces problèmes personnels sont ou non à l’origine de sa Coupe du Monde ratée…