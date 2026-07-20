Tensions en équipe de France : Rabiot et Maignan à bout avec Cherki ? «Il leur a tapé sur le système»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis le dernier match de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 avec la petite finale perdue contre les Anglais (4-6), des informations sortent sur quelques tensions survenues pendant la compétition et notamment avec Rayan Cherki. Le milieu offensif de Manchester City aurait terminé le Mondial en s’étant mis certaines individualités à dos.

L’équipe de France n’a pas pu atteindre l’objectif espéré afin d’offrir à Didier Deschamps la meilleure des sorties après 14 années de bons et loyaux services. Les Bleus se sont inclinés aux portes de la finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne (0-2) qui s’en est allée décrocher sa deuxième étoile contre l’Argentine dimanche (1-0). Le groupe de Deschamps a même raté sa dernière pendant la petite finale en étant battu par l’Angleterre (6-4) match au cours duquel les Anglais menaient à la mi-temps sur le score de 4 buts à 0.

Rayan Cherki, de mascotte à élément perturbateur ? Rayan Cherki et Désiré Doué avaient notamment été alignés par Didier Deschamps pour cette consolante. Néanmoins, les deux joueurs qui auraient agacés certains membres du vestiaire au fil de la compétition pour leur comportement et un excès d’individualisme sur le terrain par moments selon Romain Molina, sont sortis à la mi-temps. Une prise de bec a eu lieu entre Didier Deschamps et Rayan Cherki en première période, engendrant son remplacement à la mi-temps et cette photo du joueur allongé sur la pelouse au niveau du banc de touche.