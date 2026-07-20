Hommage pour son départ de l'équipe de France : Deschamps a recalé la FFF !

La longévité, les épopées, les résultats… Didier Deschamps a marqué l’histoire récente de l’équipe de France de son empreinte. Cependant, après ses 14 années passées à tirer les Bleus vers le haut, DD aurait refusé de recevoir un hommage de la part de la Fédération française de football. Explications.
14 ans, sept compétitions et beaucoup d’émotions. Voilà le bilan de Didier Deschamps aux rênes de l’équipe de France avec trois finales disputées, deux perdues à l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2022 ainsi qu’un sacre en Russie en 2018. Sans oublier la victoire des Bleus pour la deuxième édition de la Ligue des nations en 2021. Cependant, tout n’a pas été rose ces derniers temps pour DD en équipe de France.
«Il y avait un environnement qui était devenu tellement irrespirable par rapport à moi»
Il n’y a qu’à s’attarder sur les propos tenus par le sélectionneur de l’équipe de France à M6 dans la foulée de la petite finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre (4-6) qui marquait la fin de son aventure avec les Bleus. « Je ne l’ai peut-être pas dit, je vais le dire en toute honnêteté, ce n’est pas pour moi que j’ai pris cette décision. Parce qu’il y avait un environnement qui était devenu tellement irrespirable par rapport à moi. L’équipe de France ne mérite pas ça. J’aurais pu, je n’ai pas voulu. J’aurais pu, avant la Coupe du monde, pendant, prendre une décision. Non, parce que je respecte trop l’équipe de France ». Un environnement délicat notamment dû à des crispations avec la Fédération française de football.
Deschamps a refusé l’hommage de la FFF
Entre le teasing du futur sélectionneur, l’affaire Mohamed Sanhadji, les points de divergence sur le matériel requis pour le Mondial dont la cryothérapie, la relation entre Didier Deschamps et Philippe Diallo n’est pas au beau fixe depuis quelque temps. D’ailleurs, dans son post LinkedIN au moment de la qualification pour la demi-finale de la Coupe du monde, le président de la FFF ne mentionnait pas le sélectionneur. Et alors que la Fédération française de football prévoyait de rendre hommage à Didier Deschamps et son équipe technique dans les prochains jours, Deschamps n’aurait pas souhaité en recevoir u selon la direction de l’instance.