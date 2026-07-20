Équipe de France : Deschamps contre la FFF, Kylian Mbappé obligé d'intervenir pour calmer le jeu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe du monde 2026 a officiellement livré son verdict dimanche soir en prolongations. L’Argentine de Lionel Messi a été battue par l’Espagne de Lamine Yamal et de Rodri sur le score d’un but à 0. Ce fut la première finale depuis celle de 2014 que l’équipe de France n’a pas disputé. Les Bleus ont échoué en demi-finale au terme de plusieurs semaines de crispation avec la Fédération française de football et notamment au sujet de la cryothérapie.

Cette Coupe du monde 2026, qui marquait la fin de l’ère Didier Deschamps, ne s’est pas déroulée dans un climat apaisé entre l’équipe de France et la Fédération française de football. La question des primes a tardé à être réglée avant le début de la compétition dans le pays de l’Oncle Sam. Ce fut également le cas des places allouées par la FFF aux joueurs pour que leurs proches puissent assister aux matchs des Bleus.

Le staff de Deschamps et les joueurs ont milité pour la cryothérapie à la Coupe du monde Mais ce ne furent pas là les seuls cas de discorde entre les deux entités. Au mois de mars, moment de l’ultime trêve internationale avant le coup d’envoi du Mondial, le staff technique de Didier Deschamps et l’ensemble du vestiaire auraient réclamé la cryothérapie à la Fédération française de football pour la Coupe du monde dans le nord-Est des États-Unis à Boston, lieu du camp de base des Bleus pour ce Mondial. La cause ? L’Équipe assure que cet outil était nécessaire au vu de la chaleur qui allait être au rendez-vous au moment de la compétition.