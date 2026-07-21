Clash Deschamps/Dugarry : Daniel Riolo prend clairement position !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En cette fin de Coupe du monde, l'heure est au bilan pour Didier Deschamps qui va céder sa place à Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France. Un bilan qui fait largement débat entre ceux qui défendent celui qui est désormais l'ex-sélectionneur des Bleus, et ceux comme Christophe Dugarry qui estime que c'est finalement décevant. Et Daniel Riolo s'est rangé derrière son collègue de RMC qui est entré en conflit avec Deschamps.

Après 14 ans à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps a officiellement quitté son poste de sélectionneur après la défaite lors de la petite finale très spectaculaire contre l'Angleterre (4-6). L'heure est donc au bilan, et il fait clairement débat. Certains observateurs saluent les constances des Bleus au très haut niveau sous l'ère Deschamps, quant certains insistent sur le fait qu'il n'a finalement remporté qu'un seul trophée en 14 ans. Christophe Dugarry fait clairement partie de la seconde catégorie. « Tout a été raté. Ça n’est pas une élimination, c’est une humiliation. Je me sens floué, arnaqué, embobiné. Tu as la possibilité de faire évoluer les choses en cours de match. C’est là qu’il a été passif et même inquiétant. Ça n’a jamais été un grand habitué des explications, mais venir s’attaquer à l’arbitre pour savoir s’il avait le niveau d’une demi-finale de Coupe du monde… Moi, j’ai envie de lui poser la question : "Mais est-ce que tu penses que ton équipe ou toi, vous aviez le niveau d’une demi-finale ?". Le sujet est plutôt là », confiait le consultant RMC après la défaite contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Deschamps/Dugarry, le clash ! Des propos qui ont évidemment été largement commentés, au point que Didier Deschamps soit interrogé à ce sujet en conférence de presse. « Les critiques de Dugarry ? Zappez tout de suite c'est plus simple. Next. Je n'ai pas à répondre. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne me pose pas de problème. Mais ne faites pas le service après-vente, je ne suis pas là pour ça. (...) Pourquoi vous allez toujours chercher des avis négatifs ? Pour avoir ma réaction ? Ah... Eh bien ça va intéresser tout le monde de savoir que la relation est parfaite », a-t-il lancé avant le match contre l'Angleterre.