Clash Deschamps/Dugarry : Daniel Riolo prend clairement position !

En cette fin de Coupe du monde, l'heure est au bilan pour Didier Deschamps qui va céder sa place à Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France. Un bilan qui fait largement débat entre ceux qui défendent celui qui est désormais l'ex-sélectionneur des Bleus, et ceux comme Christophe Dugarry qui estime que c'est finalement décevant. Et Daniel Riolo s'est rangé derrière son collègue de RMC qui est entré en conflit avec Deschamps.
Après 14 ans à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps a officiellement quitté son poste de sélectionneur après la défaite lors de la petite finale très spectaculaire contre l'Angleterre (4-6). L'heure est donc au bilan, et il fait clairement débat. Certains observateurs saluent les constances des Bleus au très haut niveau sous l'ère Deschamps, quant certains insistent sur le fait qu'il n'a finalement remporté qu'un seul trophée en 14 ans. Christophe Dugarry fait clairement partie de la seconde catégorie. « Tout a été raté. Ça n’est pas une élimination, c’est une humiliation. Je me sens floué, arnaqué, embobiné. Tu as la possibilité de faire évoluer les choses en cours de match. C’est là qu’il a été passif et même inquiétant. Ça n’a jamais été un grand habitué des explications, mais venir s’attaquer à l’arbitre pour savoir s’il avait le niveau d’une demi-finale de Coupe du monde… Moi, j’ai envie de lui poser la question : "Mais est-ce que tu penses que ton équipe ou toi, vous aviez le niveau d’une demi-finale ?". Le sujet est plutôt là », confiait le consultant RMC après la défaite contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026.
Deschamps/Dugarry, le clash !
Des propos qui ont évidemment été largement commentés, au point que Didier Deschamps soit interrogé à ce sujet en conférence de presse. « Les critiques de Dugarry ? Zappez tout de suite c'est plus simple. Next. Je n'ai pas à répondre. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne me pose pas de problème. Mais ne faites pas le service après-vente, je ne suis pas là pour ça. (...) Pourquoi vous allez toujours chercher des avis négatifs ? Pour avoir ma réaction ? Ah... Eh bien ça va intéresser tout le monde de savoir que la relation est parfaite », a-t-il lancé avant le match contre l'Angleterre.
Riolo défend clairement Dugarry
Invité à commenter cette joute verbale entre les deux champions du monde 1998, Daniel Riolo a sans surprise pris position en faveur de Christophe Dugarry. « Duga, il n’a rien à voir dans l’histoire… Duga, c’est un consultant, il fait son métier, il donne son avis, et l’autre n’a pas à piquer une colère comme ça. Et moi ce que je retiens, c’est ce qu’il s’est passé dans cette conf’. Ce gars-là, ce petit homme, n’a pas salué l’arrivée de son successeur, même s’il ne pouvait pas dire que c’était Zidane parce que ce n’est pas officiel. Il n’a pas souhaité bonne chance à son successeur, et tout ce qu’il a dit, en gros, c’est ‘je me barre parce que je l’ai décidé, parce que c’était irrespirable’. Donc en gros, ‘moi j’aurais pu rester’. Le mec pense que l’Equipe de France, il allait y rester jusqu’à 2050… Bien sûr que c’est ça, il aurait bien aimé rester ! Oh, mais va faire autre chose bon sang ! Va à la pêche, va aux champignons, laisse nous tranquilles ! Va faire autre chose, tu es tellement fort, les gros clubs vont faire appel à toi ! Quatorze ans, c’est beaucoup trop long », a-t-il confié au micro de l'After Foot sur RMC.