Lewis Hamilton : Le défi «impitoyable» qui l’attend chez Ferrari !

Vainqueur de son premier Grand Prix sous les couleurs de Ferrari il y a deux semaines, Lewis Hamilton arrive sur ce Grand Prix d’Autriche en pleine confiance. Néanmoins, après des premières séances d’essais libres plutôt compliquées, le septuple champion du monde n’a pas hésité à affirmer que le circuit de Spielberg était difficile et impitoyable.
Après une longue traversée du désert, Lewis Hamilton semble avoir enfin trouvé ses marques chez Ferrari. En progression depuis plusieurs mois, le septuple champion du monde a signé un retour en force impressionnant il y a deux semaines à l’occasion du Grand Prix d’Espagne qu’il a remporté haut la main. Désormais solide deuxième du championnat du monde, le pilote britannique espère poursuivre sur sa lancée. Bien arrivé en Autriche, Hamilton a connu des essais libres plutôt compliqués sur le circuit de Spielberg, et s’est exprimé sur ce nouveau défi.
« Ce circuit est assez impitoyable »
« Je dirais que c’était un début de week-end solide mais difficile, avec les températures élevées qui rendent un circuit déjà exigeant encore plus compliqué. La voiture semblait plutôt positive dès le début, mais ce circuit est assez impitoyable, au point qu’un petit problème d’équilibre coûte beaucoup de temps au tour. Nous avons clairement du travail pour trouver le bon réglage et le bon équilibre afin de débloquer de la performance. Il faut rester concentrés, comprendre où nous perdons du temps et voir ce que nous pouvons faire pour demain », a ainsi confié Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Nous n’avons pas été aussi compétitifs que nous l’aurions souhaité pour le moment »
« Nous avons collecté beaucoup de données aujourd’hui, ce qui nous donne des indications utiles sur les domaines de la voiture que nous pouvons encore améliorer ce soir. Nous n’avons pas été aussi compétitifs que nous l’aurions souhaité pour le moment, et notre objectif est de progresser dans l’optimisation de nos performances afin de pouvoir challenger nos adversaires demain », a de son côté indiqué son coéquipier Charles Leclerc.