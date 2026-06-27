Lewis Hamilton : Le défi «impitoyable» qui l’attend chez Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de son premier Grand Prix sous les couleurs de Ferrari il y a deux semaines, Lewis Hamilton arrive sur ce Grand Prix d’Autriche en pleine confiance. Néanmoins, après des premières séances d’essais libres plutôt compliquées, le septuple champion du monde n’a pas hésité à affirmer que le circuit de Spielberg était difficile et impitoyable.

Après une longue traversée du désert, Lewis Hamilton semble avoir enfin trouvé ses marques chez Ferrari. En progression depuis plusieurs mois, le septuple champion du monde a signé un retour en force impressionnant il y a deux semaines à l’occasion du Grand Prix d’Espagne qu’il a remporté haut la main. Désormais solide deuxième du championnat du monde, le pilote britannique espère poursuivre sur sa lancée. Bien arrivé en Autriche, Hamilton a connu des essais libres plutôt compliqués sur le circuit de Spielberg, et s’est exprimé sur ce nouveau défi.

« Ce circuit est assez impitoyable » « Je dirais que c’était un début de week-end solide mais difficile, avec les températures élevées qui rendent un circuit déjà exigeant encore plus compliqué. La voiture semblait plutôt positive dès le début, mais ce circuit est assez impitoyable, au point qu’un petit problème d’équilibre coûte beaucoup de temps au tour. Nous avons clairement du travail pour trouver le bon réglage et le bon équilibre afin de débloquer de la performance. Il faut rester concentrés, comprendre où nous perdons du temps et voir ce que nous pouvons faire pour demain », a ainsi confié Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto.