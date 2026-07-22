Mercato : Un club prestigieux menace le PSG dans le dossier Akliouche 

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG tente activement de faire venir Maghnes Akliouche. Le club de la capitale a pour le moment fait plusieurs offres à l’AS Monaco, mais aucune d’entre elles n’a été acceptée. Cela n’a pas échappé à Liverpool, qui apprécie également beaucoup l’international français et qui aurait dernièrement pris des informations à son sujet.

Après huit ans à l’AS Monaco, Maghnes Akliouche se rapproche de plus en plus d’un départ de la Principauté. Le milieu offensif l’avait déjà annoncé il y a plusieurs semaines, il ne comptait pas s’éterniser un peu plus à l’ASM et un transfert était donc recherché cet été. L’international français a toutefois des chances de rester en Ligue 1, car c’est le PSG qui aimerait bien l’attirer et pour cela Luis Campos est en discussion depuis plusieurs semaines avec les dirigeants monégasques.

Liverpool s’attaque à Akliouche Selon de nombreuses sources, le PSG aurait déjà fait plusieurs offres à l’AS Monaco qui les aurait toutes refusées. L’ASM demanderait pas moins de 50M€ pour laisser partir son international français et Paris n’est pas encore monté aussi haut. Le double champion d’Europe serait inspiré de vite boucler ce dossier, car selon les informations de Sky Sports UK, Liverpool aurait récemment pris des informations sur Akliouche auprès des dirigeants monégasques. Les Reds viennent de perdre Mohamed Salah et il lui cherche donc un remplaçant.