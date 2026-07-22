Après le sacre à la Coupe du monde 2026, l’Espagne a pris une décision pour l’avenir de son sélectionneur

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vient de mener l’Espagne jusqu’au deuxième sacre mondial de son histoire, Luis de la Fuente devrait bientôt être récompensé par une prolongation de son contrat, qui court pour le moment jusqu’en 2028. C’est en tout cas la volonté de la Fédération espagnole, qui aimerait le prolonger jusqu’en 2030, soit la prochaine Coupe du monde.

Championne d’Europe en titre, l’Espagne s’est offert la Coupe du monde 2026 dimanche, s’imposant face à l’Argentine (1-0 a.p.). On ne change pas une équipe qui gagne comme on dit, et la Fédération royale espagnole de football (RFEF) en a bien conscience. Dans cette optique, sa volonté est de prolonger Luis de la Fuente, dont le contrat actuel court jusqu’en 2028, d’après les informations de AS.

Vers une prolongation pour De La Fuente Rafael Louzan, président de la RFEF, considère Luis de la Fuente comme la personne idéale pour diriger l’Espagne au moins jusqu’à la prochaine Coupe du monde, en 2030. En ce sens, des discussions devraient se tenir après l’été afin que le sélectionneur de la Roja reste en poste au moins pour les quatre prochaiens année. À la veille de la finale du Mondial 2026, Rafael Louzan avait déjà confié auprès de AS qu’il aimerait bien prolonger son sélectionneur, d’autant plus que l’Espagne sera un des pays organisateurs de la prochaine édition.