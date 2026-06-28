«J’ai mal» : Max Verstappen donne des nouvelles après son dernier accident !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, Max Verstappen a terminé deuxième du Grand Prix d’Autriche. Un résultat extrêmement positif pour le quadruple champion du monde, qui a pourtant subit un accident en qualifications la veille. D’ailleurs, le Néerlandais en a profité pour révéler qu’il souffrait encore de douleurs suite à sa collision de samedi.

Un résultat inattendu. Si ce dimanche, c’est bien George Russell (Mercedes) qui a remporté le Grand Prix d’Autriche, Max Verstappen lui, a signé une très belle deuxième place, lui qui s’élançait pourtant depuis la cinquième position sur la grille de départ. Sur un circuit qu’il apprécie tout particulièrement, Verstappen a une fois de plus confirmé que malgré des difficultés sur ce début de saison 2026, il ne fallait jamais l’enterrer. Surtout, on aurait pu croire à une légère perte de confiance pour le Néerlandais, qui ce samedi, a perdu le contrôle de sa monoplace avant de s’encastrer dans le mur à l’occasion de la séance de qualifications.

« Terminer deuxième de la course et être si proche de la victoire est extrêmement positif » Mais il n’en est rien, et Max Verstappen signe ce dimanche son meilleur résultat de la saison. Après la course, le quadruple champion du monde était relativement satisfait de sa prestation. « C’était une très bonne course pour nous, les premiers tours étaient amusants. On a ensuite dû gérer les pneus, la voiture était dans une bonne fenêtre de fonctionnement pendant une moitié de course. Et on a ensuite eu des problèmes qui m’ont empêché d’avoir un bon rythme. Mais terminer deuxième de la course et être si proche de la victoire est extrêmement positif pour nous, et je suis bien sûr très heureux », a ainsi confié Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.