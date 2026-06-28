F1 : Max Verstappen crie au scandale et lance une polémique !

Bien parti pour réaliser un très joli tour dans sa dernière tentative en qualifications, Max Verstappen a finalement terminé dans le mur dans l'avant dernier virage. Une situation qui n'a engendré qu'un drapeau jaune et qui n'a donc pas empêché George Russell de signer la pole position. De quoi faire enrager le quadruple champion du monde.
C'est une situation qui risque de faire grandement parler, surtout si George Russell remporte le Grand Prix d'Autriche ce dimanche. En effet, lors de la séance de qualifications, le pilote Mercedes a arraché la pole position alors que Max Verstappen avait fini dans le mur et que les drapeaux jaunes avaient été agités. Kimi Antonelli, qui était en train d'améliorer, a ainsi ralenti ce qui ne lui a pas permis d'améliorer son tour tandis que les Ferrari de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton se voyaient déjà partir de la première ligne.
Verstappen pousse un gros coup de gueule...
Mais bien qu'il ait amélioré son chrono sous drapeau jaune, George Russell a conservé sa pole position, la FIA estimant qu'il avait tout de même levé le pied dans la zone concernée. Mais Max Verstappen estime qu'il est assez grave que la direction de course n'ait pas mis un double drapeau jaune compte tenu du danger après son accident. « Je viens seulement de l’apprendre maintenant. C’est assez fou. C’est une zone très dangereuse, nous arrivons très vite. Quand il y a un accident ici, il faut tout de suite prendre les plus grandes précautions. Donc oui je suis étonné d’apprendre qu’il a fallu autant de temps pour me protéger avec un double drapeau jaune », confie le Néerlandais dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.
... Russell n'est pas d'accord !
Bien évidemment, George Russell a un avis très différent. « C’est un virage où l’on voit assez loin. J’ai juste levé très fort la pédale d’accélérateur et j’allais analyser la situation en arrivant, si la voiture était là. Comme c’était un simple drapeau jaune, j’étais assez sûr qu’il n’y avait pas de danger. Et en arrivant dans le virage, j’ai vu le vert plus loin. J’ai vraiment cru que la voiture avait continué, je ne l’ai pas du tout vue. C’est seulement en voyant la rediffusion que j’ai compris qu’elle était allée très loin, dans le mur. Je suis content que le bon sens ait prévalu pour que ma pole soit préservée », analyse le pilote Mercedes qui estime donc que la FIA a pris la bonne décision : « Dans ce cas précis, le simple drapeau jaune était correct, parce que le double jaune correspond à un danger immédiat. La seule raison pour laquelle Verstappen s’est retrouvé dans le mur si loin, c’est parce qu’il attaquait et a perdu la voiture. Je pense que le simple jaune était la bonne décision. J’ai tout fait correctement pour rester sous contrôle. Et c’est une situation très différente d’un double drapeau jaune »