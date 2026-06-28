F1 : Max Verstappen crie au scandale et lance une polémique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien parti pour réaliser un très joli tour dans sa dernière tentative en qualifications, Max Verstappen a finalement terminé dans le mur dans l'avant dernier virage. Une situation qui n'a engendré qu'un drapeau jaune et qui n'a donc pas empêché George Russell de signer la pole position. De quoi faire enrager le quadruple champion du monde.

C'est une situation qui risque de faire grandement parler, surtout si George Russell remporte le Grand Prix d'Autriche ce dimanche. En effet, lors de la séance de qualifications, le pilote Mercedes a arraché la pole position alors que Max Verstappen avait fini dans le mur et que les drapeaux jaunes avaient été agités. Kimi Antonelli, qui était en train d'améliorer, a ainsi ralenti ce qui ne lui a pas permis d'améliorer son tour tandis que les Ferrari de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton se voyaient déjà partir de la première ligne.

Verstappen pousse un gros coup de gueule... Mais bien qu'il ait amélioré son chrono sous drapeau jaune, George Russell a conservé sa pole position, la FIA estimant qu'il avait tout de même levé le pied dans la zone concernée. Mais Max Verstappen estime qu'il est assez grave que la direction de course n'ait pas mis un double drapeau jaune compte tenu du danger après son accident. « Je viens seulement de l’apprendre maintenant. C’est assez fou. C’est une zone très dangereuse, nous arrivons très vite. Quand il y a un accident ici, il faut tout de suite prendre les plus grandes précautions. Donc oui je suis étonné d’apprendre qu’il a fallu autant de temps pour me protéger avec un double drapeau jaune », confie le Néerlandais dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.