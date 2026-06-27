F1 : «J’ai eu une énorme perte» : La réaction de Max Verstappen après son accident !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Plus en retrait sur cette saison 2026, Max Verstappen espérait frapper un grand coup ce samedi à l’occasion des qualifications du Grand Prix d’Autriche. Cependant, le quadruple champion du monde a perdu le contrôle de sa monoplace avant de s’encastrer dans le mur. Après la séance, le Néerlandais est revenu sur cet accident coûteux pour son placement sur la grille de départ ce dimanche.

Toujours pas de pole position pour Max Verstappen en 2026. Ce samedi, le quadruple champion du monde espérait réagir après un début de saison compliqué en se battant pour la pole en Autriche, sur un circuit que le Néerlandais connaît très bien. Cependant, lors de son dernier tour de Q3, Verstappen a perdu le contrôle de sa voiture, et s’est encastré dans les murs à haute vitesse. Un accident sans conséquences physiques pour le pilote Red Bull, qui devra néanmoins s’élancer depuis la cinquième place ce dimanche.

« J’ai eu une énorme perte de l’arrière à l’entrée du virage » Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, Max Verstappen est revenu sur cet accident. « Lors de ce tour, au virage 6, j’ai eu une énorme perte de l’arrière à l’entrée du virage. C’est assez étrange, parce que je n’avais rien ressenti de tel tout le week-end. Puis, au virage 9, la voiture est tout de suite partie. Ce n’était pas une simple correction ! J’étais en contre-braquage complet. C’est assez inhabituel, donc nous allons examiner cela. C’est dommage, parce que, de manière réaliste, nous pouvions viser la troisième place. Mais nous avons du mal à prendre de bons départs, donc même en partant troisième, nous aurions pu nous retrouver cinquièmes après le premier tour », a ainsi confié le Néerlandais.