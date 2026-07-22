Equipe de France : On connait la date de l’officialisation de Zinédine Zidane !

Alexis Brunet

Après 14 ans, le mandat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France s’est arrêté le 18 juillet dernier avec la défaite des Bleus contre l’Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026 (4-6). Le poste de sélectionneur va maintenant revenir à Zinédine Zidane et on connait d’ailleurs la date de l’officialisation.

Il aurait sûrement voulu que son mandat s’achève d’une autre manière. Le samedi 18 juillet, Didier Deschamps a dit adieu à l’équipe de France après la défaite des coéquipiers de Kylian Mbappé face à l’Angleterre, lors de la petite finale de la Coupe du monde (4-6). Maintenant que DD est parti, la FFF peut se concentrer sur l’arrivée de son successeur qui va être Zinédine Zidane.

Officialisation mardi pour Zidane Depuis plusieurs mois, les sources sont unanimes pour dire que Zinédine Zidane va devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. On ne savait toutefois pas encore la date de la grande officialisation, mais ce mercredi L’Équipe nous informe que cela devrait tomber mardi 28 juillet. Par la suite, une conférence de presse devrait avoir lieu, mais pas forcément le même jour. On apprend également que Didier Deschamps n’aurait pas donné suite à la FFF qui voulait lui rendre hommage.