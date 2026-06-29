F1 : Ferrari dans le dur, Lewis Hamilton annonce déjà une mauvaise nouvelle ?

Deux semaines après son impressionnante victoire en Espagne, Lewis Hamilton n’a pas réédité l’exploit. Au terme d’une course très compliquée, le Britannique a terminé seulement cinquième du Grand Prix d’Autriche ce dimanche. Le septuple champion du monde a d’ailleurs annoncé une mauvaise nouvelle affirmant que Ferrari ne recevrait pas d’améliorations sur son moteur avant un moment.
Ce dimanche en Autriche, Ferrari a vécu une véritable désillusion. Deuxième et troisième sur la grille de départ, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont finalement terminé huitième et cinquième. Une contre performance importante pour les deux pilotes de la « Scuderia » qui a opté pour une stratégie différente des autres équipes. Après la course, le septuple champion du monde a tout de même tenu à féliciter les siens, malgré une relative inquiétude concernant les prochaines améliorations du moteur.
« C’était une course très, très difficile, vraiment éprouvante »
« La voiture ne fonctionnait avec aucun des pneus aujourd’hui. C’était une course très, très difficile, vraiment éprouvante, avec une chaleur extrême. Mon départ n’a pas été très bon, je me suis élancé correctement mais sans plus. J’étais à l’attaque et les premiers tours n’étaient pas trop mauvais, puis l’arrière s’est complètement dégradé. En termes d’adhérence, nous n’avons tout simplement pas réussi à suivre les autres. Mais je suis reconnaissant d’avoir marqué des points. L’équipe a fait un excellent travail sur la stratégie et les arrêts aux stands », a d’abord reconnu Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto, avant de poursuivre.
« Elle n’arrivera pas avant un moment »
« Ce n’est pas le résultat que nous voulions, mais nous repartons au moins avec des points. Nous allons devoir pousser très fort pour voir quand nous pourrons obtenir la prochaine évolution du moteur. Elle n’arrivera pas avant un moment. J’espère que la voiture sera dans une meilleure situation à Silverstone », conclut le septuple champion du monde, qui souhaite toutefois rester optimiste.