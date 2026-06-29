F1 : Ferrari dans le dur, Lewis Hamilton annonce déjà une mauvaise nouvelle ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Deux semaines après son impressionnante victoire en Espagne, Lewis Hamilton n’a pas réédité l’exploit. Au terme d’une course très compliquée, le Britannique a terminé seulement cinquième du Grand Prix d’Autriche ce dimanche. Le septuple champion du monde a d’ailleurs annoncé une mauvaise nouvelle affirmant que Ferrari ne recevrait pas d’améliorations sur son moteur avant un moment.

Ce dimanche en Autriche, Ferrari a vécu une véritable désillusion. Deuxième et troisième sur la grille de départ, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont finalement terminé huitième et cinquième. Une contre performance importante pour les deux pilotes de la « Scuderia » qui a opté pour une stratégie différente des autres équipes. Après la course, le septuple champion du monde a tout de même tenu à féliciter les siens, malgré une relative inquiétude concernant les prochaines améliorations du moteur.

« C’était une course très, très difficile, vraiment éprouvante » « La voiture ne fonctionnait avec aucun des pneus aujourd’hui. C’était une course très, très difficile, vraiment éprouvante, avec une chaleur extrême. Mon départ n’a pas été très bon, je me suis élancé correctement mais sans plus. J’étais à l’attaque et les premiers tours n’étaient pas trop mauvais, puis l’arrière s’est complètement dégradé. En termes d’adhérence, nous n’avons tout simplement pas réussi à suivre les autres. Mais je suis reconnaissant d’avoir marqué des points. L’équipe a fait un excellent travail sur la stratégie et les arrêts aux stands », a d’abord reconnu Hamilton dans des propos relayés par Next-Gen Auto, avant de poursuivre.