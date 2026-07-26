Mbappé, Vinicius, Bellingham, Diomandé... : José Mourinho a choisi ses stars pour la nouvelle saison du Real Madrud

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le Real Madrid compte bien frapper fort sur le mercato. Le club madrilène pourrait prochainement accueillir deux nouvelles recrues avec Yan Diomandé (RB Leipzig) et Rodri (Manchester City). En attendant, en coulisses, José Mourinho a fait savoir à sa direction quelles stars ce dernier aimerait conserver au sein de l’effectif en vue de la saison prochaine. Explications.

Après une saison 2025-2026 très compliquée, le Real Madrid a décidé de repartir à zéro. Le club madrilène a décidé de faire appel à un retour de José Mourinho sur le banc. Mais les Merengue se sont également distingués sur le mercato estival. Alors que Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, et Bernardo Silva ont d’ores et déjà signé cet été, les dirigeants madrilènes n’en ont clairement pas terminé. En effet, le Real a accéléré ces dernières heures sur le transfert de Yan Diomandé. D’accord avec le PSG, le phénomène ivoirien est désormais disposé à signer en Espagne, tout comme Rodri, qui s’est déjà mis d’accord avec le club madrilène. De plus, José Mourinho a un plan bien précis concernant ses stars comme Kylian Mbappé.

José Mourinho compte bien sur Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Jr Concernant le Français, l’Equipe a récemment indiqué que le « Special One » compte en faire son arme offensive numéro une, et réitéré le travail effectué avec Cristiano Ronaldo lors de son premier passage au Real Madrid. Mais comme le révèle le Telegraph ce samedi, José Mourinho compte également sur Vinicius Jr et Jude Bellingham. Alors que ce trio de vedettes a été parfois remis en cause la saison dernière et que certaines tensions auraient eu lieu entre l’attaquant français et le milieu de terrain anglais, Mourinho lui, a été clair avec sa direction : il compte sur les trois joueurs.

Arsenal souhaite s’offrir le Brésilien cet été S’il n’y a jamais été question d’un départ pour Kylian Mbappé et Jude Bellingham, Vinicius Jr lui, est convoité. Ce samedi, The Athletic a ainsi révélé qu’Arsenal souhaitait le recruter cet été. Si les « Gunners » n’ont pas encore transmis d’offre officielle auprès du joueur et du club, l’ailier brésilien est bien une piste à prendre au sérieux du côté des champions d’Angleterre. Cependant, José Mourinho n’a donc pas l’air ouvert à un départ du numéro 7, qui a traversé deux dernières saisons plutôt compliquées. Sur le côté droit de l’attaque, la dernière star du Real Madrid pourrait donc se nommer Yan Diomandé. Après plusieurs semaines à avoir pisté Michael Olise, le club madrilène semble s’être rabattu sur le phénomène du RB Leipzig. Dans ce dossier, Madrid a notamment battu le PSG, qui n’a pas souhaité payer la somme réclamée par le club allemand, comme l’a récemment expliqué le journaliste de l’Equipe Loïc Tanzi.