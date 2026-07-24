Le plan à la Cristiano Ronaldo concocté par José Mourinho : Voilà ce qui attend Kylian Mbappé au Real Madrid

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le Real Madrid a fait un choix fort en décidant de faire appel à un retour de José Mourinho sur le banc. Autoritaire, le Portugais a un plan bien défini afin de relancer la machine madrilène, en difficulté depuis deux ans. Et concernant Kylian Mbappé, le « Special One » prévoit du lourd, comme avec un certain Cristiano Ronaldo à l’époque.

Un choix fort du Real Madrid. Treize ans après son départ, José Mourinho est de retour sur le banc madrilène. Il faut dire que depuis deux ans, le club madrilène rencontre des difficultés collectives, illustrées la saison dernière par une cruelle absence de résultats mais aussi par de grosses tensions au sein du vestiaire. Réputé pour son autorité et sa rigueur, l’expérimenté entraîneur portugais aura comme mission de rendre de la cohérence dans le vestiaire merengue, mais aussi de mettre dans les meilleures dispositions les stars madrilènes que sont Vinicius Jr, Jude Bellingham, mais également Kylian Mbappé.

« Mbappé est un joueur phénoménal, et je vais tout faire pour l’aider à devenir encore meilleur » Car si sur ces deux dernières saisons, l’ancien attaquant du PSG a affiché de belles statistiques sur le plan comptable et individuel, collectivement, Kylian Mbappé donne parfois l’impression de ne pas totalement réussir à peser à la pointe de l’attaque. Questionné sur son utilisation du numéro 10 français il y a plusieurs semaines, José Mourinho a confié qu’il appréciait énormément les qualités du Bondynois. « Je suis là pour aider, pas pour critiquer. Mbappé est un joueur phénoménal, et je vais tout faire pour l’aider à devenir encore meilleur », confiait ainsi le Portugais auprès de Vanity Fair. Mais comme l’indique l’Equipe ce jeudi, le « Special One » a un plan bien précis pour son système et pour Kylian Mbappé.

Mourinho veut faire de Mbappé une machine comme Cristiano Ronaldo Selon les dernières indiscrétions du quotidien sportif, José Mourinho veut rapidement remettre en place un bloc compact au Real Madrid. Le Portugais pourrait donc se diriger sur une formation en 5-3-2 ou bien en 4-2-3-1. Surtout, Kylian Mbappé devrait être au centre du projet de Mourinho, qui a été conforté dans son choix par la brillante Coupe du Monde réalisée par le capitaine français. Enfin, l’Equipe explique que Mourinho n’a pas oublié son travail réalisé avec Cristiano Ronaldo a l’époque, et compte bien faire de Kylian Mbappé une machine comme il l’avait fait avec le légendaire numéro 7 il y a plus de dix ans…