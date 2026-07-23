Kylian Mbappé sacré Ballon d'Or après Ousmane Dembélé : Pourquoi la star du Real Madrid peut triompher en ayant pourtant tout perdu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison encore, Kylian Mbappé n’a remporté aucun trophée important, que ce soit avec le Real Madrid ou l’équipe de France. Mais une fois de plus, l’attaquant français a brillé sur le plan individuel, inscrivant toujours plus de buts pour ses équipes. Dans une édition du Ballon d’Or qui s’annonce serrée, la star de 27 ans semble disposer de certains arguments convaincants. Explications.

Les saisons blanches s’enchaînent pour Kylian Mbappé. Ayant rejoint le Real Madrid en 2024 notamment afin d’aller enfin remporter la Ligue des Champions, l’attaquant français n’a toujours pas remporté la C1. En championnat, même son de cloche. Un Real Madrid décevant a été devancé par deux fois par son grand rival le FC Barcelone. Si Mbappé espérait sans doute se rattraper durant cette Coupe du Monde 2026, l’équipe de France a été brutalement éliminée au stade des demi-finales par l’Espagne (2-0). Mais malgré tous ces échecs collectifs, le capitaine des Bleus lui, s’est de nouveau distingué sur le plan individuel.

Mbappé a tout explosé sur le plan individuel Auteur de 42 buts cette saison, Kylian Mbappé a tout glané sur son passage d’un point de vue personnel. En effet, le Bondynois a terminé meilleur buteur du championnat d’Espagne avec 25 réalisations, meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 15 buts, et surtout meilleur buteur de la Coupe du Monde pour la deuxième édition d’affilée (10 buts inscrits sur cette édition 2026). Mais le plus grand accomplissement du Français cette saison restera bien évidemment celui d’être désormais le meilleur buteur de l’histoire du mondial avec 22 réalisations. A l’heure où les premiers débats autour du Ballon d’Or 2026 commencent à émerger, Kylian Mbappé pourrait-il être le successeur de son ami Ousmane Dembélé ? Une chose est sûre, le numéro 10 du Real Madrid dispose de sérieux arguments.

Une saison blanche ne l’élimine pas forcément de la course au Ballon d’Or Car hormis Kylian Mbappé, un seul joueur dans l’histoire a réussi l’exploit de finir à la fois meilleur buteur de son championnat, de la Coupe d’Europe, et de la Coupe du Monde. Légende absolue du football portugais, Eusebio l’avait fait en 1966. S’il avait reçu le Ballon d’Or l’année d’avant, l’attaquant portugais avait cependant été devancé par Bobby Charlton en 1966 pour le prestigieux trophée individuel. Par ailleurs, réaliser une saison blanche n’est pas forcément synonyme de défaite au Ballon d’Or, et des joueurs l’ont prouvé. En 2000, Luis Figo n’a rien gagné avec le Portugal et le FC Barcelone mais a pourtant soulevé le trophée. Même son de cloche pour son compatriote Cristiano Ronaldo en 2013 dans une édition qui est restée controversée.