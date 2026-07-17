«Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur Mbappé» : Les vérités sur le clash qui a secoué le Real Madrid

Pendant de longues semaines, Kylian Mbappé a fait l'objet de critiques cette saison au Real Madrid. La faute à son attitude qui a été pointée du doigt. Cependant, en interne, la lecture des problèmes de la Casa Blanca est tout autre avec un autre coupable selon le journaliste Romain Molina : Federico Valverde.
Nouvel entraîneur en la personne de José Mourinho, nouvelles recrues avec Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries ou encore Bernardo Silva pour lancer un nouveau projet sportif. Mais avant ces changements estivaux, le Real Madrid a traversé une saison blanche ponctuées de divers clashs. Le plus important demeurant l'altercation au centre d'entraînement entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde qui causé un bref séjour à l'Uruguayen à l'hôpital à cause d'une chute sur la tête.
Kylian Mbappé vivement critiqué au Real Madrid
En parallèle, l'attitude de Kylian Mbappé a énormément été remise en question sur le plateau de l'émission El Chiringuito sur et en dehors du terrain. Et ce ne fut guère mieux sur les réseaux sociaux avec une pétition devenue virale des socios merengue dans l'optique de forcer la main aux dirigeants du Real Madrid pour que Mbappé s'en aille. Son manque de replis défensifs ou encore ses escapades à Paris et en Italie lors de ses blessures ont fait couler beaucoup d'encre dans la presse. Présent dans le dernier épisode du Lockin show, le journaliste Romain Molina a remis les pendules à l'heure concernant le cas Kylian Mbappé au Real Madrid.
«Depuis un an, il n'y a rien à redire»
En partant de l'épisode du brassard de capitaine en équipe de France entre 2023 et 2024, moment de la retraite internationale d'Antoine Griezmann, jusqu'à cette deuxième saison au Real Madrid, Romain Molina a expliqué à quel point l'atmosphère autour de Kylian Mbappé avait évolué dans le bons sens du terme. « Deschamps a fait le choix Mbappé. A l'époque où il le fait, le choix ne passe pas bien dans le groupe parce que Mbappé a des tensions avec beaucoup de gens en interne. Mais depuis un an, il n'y a rien à redire. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent cette année au Real Madrid sur Kylian Mbappé, ce n'est pas du niveau de Federico Valverde. Parce que Valverde est bien épargné pour son attitude alors qu'il s'est embrouillé avec tout le monde. (En parlant de l'affaire avec Tchouaméni). Au Real, ils ont attribué la faute à Valverde quand même, donc on imagine ce qu'il a fait ».