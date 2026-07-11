Après le scandale avec Mbappé, le Real Madrid acte un gros changement

Pierrick Levallet

Cette saison, Kylian Mbappé a été au coeur d’un scandale concernant sa blessure au genou au Real Madrid. Des manquements au niveau de la communication ont engendré un mauvais diagnostic, prolongeant ainsi la convalescence du capitaine de l’équipe de France. Afin d’éviter qu’une telle se reproduise, les Merengue ont acté quelques changements au sein de leur staff médical.

Avant de faire le bonheur de l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a été au coeur d’un véritable scandale au Real Madrid. Sa blessure au genou a fait jaser, notamment à cause d’un mauvais diagnostic qui a retardé sa convalescence. Les médecins madrilènes auraient en effet examiné le mauvais genou de l’attaquant de 27 ans, ce qui l’a empêché de guérir correctement. Afin d’éviter qu’une telle chose se reproduise, la Casa Blanca a acté quelques changements dans son staff médical.

Le Real Madrid réalise des changements dans son staff médical Felipe Segura, qui était à la tête du département avant sa rétrogradation en janvier, devrait quitter le Real Madrid à en croire les informations de The Athletic. Ce serait Niko Mihic, qui a remplacé Felipe Segura cet hiver, qui acterait ces modifications. Alexandre Creuze, qui est à la tête du département médical de l’AS Monaco, devrait s’engager chez les Merengue. Il avait débarqué sur le Rocher en 2018 et n’avait donc pas croisé Kylian Mbappé, qui était déjà parti au PSG. Ces changements coïncideraient notamment avec l’arrivée de José Mourinho, qui a remplacé Alvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid.