Kylian Mbappé cartonne en Coupe du Monde : Ce gros tacle envoyé au Real Madrid sur RMC !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une très bonne Coupe du Monde avec l’équipe de France, Kylian Mbappé est en train de faire taire les nombreux détracteurs qui pointaient du doigt son manque de résultats avec le Real Madrid depuis deux ans. Et de son côté, sur les ondes de RMC, Eric Di Meco s’en prend surtout au club merengue qui n’a, selon lui, pas été capable de bâtir une équipe à la hauteur des performances de Mbappé.

Arrivé en provenance du PSG à l’été 2024, Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté le moindre trophée majeur sous le maillot du Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France se retrouve d’ailleurs très critiqué à ce sujet depuis deux ans, et Eric Di Meco a poussé un coup de gueule à ce sujet dans le Super Moscato Show sur RMC. L’ancien joueur de l’OM rejette surtout la faute sur le Real Madrid, incapable selon lui de construire un collectif suffisamment performant autour de Mbappé.

« Il a besoin d’une équipe autour de lui » « Les stats, il les a, Mbappé. Ils voulaient qu’il en marque combien, des buts, pour être champion d’Espagne ? Je ne parle pas de la Ligue des champions car pour moi, ils en sont loin, avec l’effectif qu’ils ont. Mais pour être champion d’Espagne, quand tu as ton avant-centre marque 25 buts dans la saison, tu dois être là. Il a besoin d’avoir une équipe autour de lui », s’agace Di Meco.