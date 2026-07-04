Kylian Mbappé cartonne en Coupe du Monde : Ce gros tacle envoyé au Real Madrid sur RMC !

Auteur d’une très bonne Coupe du Monde avec l’équipe de France, Kylian Mbappé est en train de faire taire les nombreux détracteurs qui pointaient du doigt son manque de résultats avec le Real Madrid depuis deux ans. Et de son côté, sur les ondes de RMC, Eric Di Meco s’en prend surtout au club merengue qui n’a, selon lui, pas été capable de bâtir une équipe à la hauteur des performances de Mbappé.
Arrivé en provenance du PSG à l’été 2024, Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté le moindre trophée majeur sous le maillot du Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France se retrouve d’ailleurs très critiqué à ce sujet depuis deux ans, et Eric Di Meco a poussé un coup de gueule à ce sujet dans le Super Moscato Show sur RMC. L’ancien joueur de l’OM rejette surtout la faute sur le Real Madrid, incapable selon lui de construire un collectif suffisamment performant autour de Mbappé.
« Il a besoin d’une équipe autour de lui »
« Les stats, il les a, Mbappé. Ils voulaient qu’il en marque combien, des buts, pour être champion d’Espagne ? Je ne parle pas de la Ligue des champions car pour moi, ils en sont loin, avec l’effectif qu’ils ont. Mais pour être champion d’Espagne, quand tu as ton avant-centre marque 25 buts dans la saison, tu dois être là. Il a besoin d’avoir une équipe autour de lui », s’agace Di Meco.
« Défensivement, ils sont catastrophiques »
« Vous pensez que Mbappé n’a pas envie de gagner la Liga et la Ligue des champions autant que la Coupe du monde? Vous pensez que le mec, quand il est sur le terrain avec le Real, il n’a pas envie? Mais vous avez vu ça où? A un moment donné, il faut avoir une équipe forte, des mecs autour de lui qui ont envie autant que lui et qui ont surtout envie qu’il soit le leader - et je ne suis pas sûr ce que ce soit le cas - et puis, il faut avoir un coach qui te fasse monter au rideau puisqu’il est capable de le faire. Le Real, cette année, c’est défensivement qu’ils sont catastrophiques. Il y a des joueurs qui sont indignes de porter le maillot du Real dans cette équipe. Alors qu’ils se remettent en question plutôt! Et qu’ils soient contents d’avoir un avant-centre qui soit à ce niveau-là parce que s’ils font ce qu’il faut, il va les mettre les buts. Il les a déjà mis avec une équipe en bois », poursuit le consultant de RMC pour assurer la défense de Kylian Mbappé.