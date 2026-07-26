«La décision a été facile à prendre» : Des années plus tard, Xavi Simons lâche ses vérités sur son aventure au PSG avec Messi, Mbappé et Neymar

Pierrick Levallet

Depuis les arrivées de Luis Campos et de Luis Enrique, le PSG n’hésite plus à miser sur la jeunesse. Mais le club de la capitale tentait déjà ce genre de coups en 2019 sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu avaient notamment chipé Xavi Simons au FC Barcelone. Et des années plus tard, l’international néerlandais s’est livré sur son expérience aux côtés de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.

Le PSG a revu sa méthode de recrutement après les arrivées de Luis Campos et Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu se focalisent désormais sur la jeunesse plutôt que sur l’accumulation de stars. Mais le club de la capitale avait déjà tenté ce genre de coup en 2019 après avoir chipé Xavi Simons au FC Barcelone. Le milieu offensif de 23 ans, qui évolue désormais à Tottenham, est d’ailleurs revenu sur le moment de son transfert au PSG et à son aventure aux côtés de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.

«Les gens ne savent pas ce qui s’est passé» « Il était clair de leur part qu’ils ne croyaient pas en moi. À ce moment-là, j’ai choisi de ne pas m’exprimer car j’étais uniquement concentré sur le terrain, mais ils m’ont dit : “Nous avons d’autres joueurs en qui nous croyons et nous voulons t’offrir un contrat, mais tu ne fais pas partie des joueurs qui font réellement partie du projet”. Pour moi, la décision était claire et les gens ne savent pas ce qui s’est passé ; ils se font une opinion à partir de ce qu’ils ont entendu, mais voilà la véritable histoire » a d’abord confié Xavi Simons à The Sports Agents.

«Ça a été la meilleure expérience que j'ai pu vivre» « J’ai passé toute ma vie là-bas. J’ai traversé différentes situations, j’ai tout vécu là-bas, j’y ai passé toute mon enfance, donc j’aime ce club. Tout ce qui a été dit m’a fait mal, à moi comme à ma famille. La situation était simple : ils ont simplement préféré d’autres joueurs à ce moment-là et ça me convenait. À 16 ans, j’avais le PSG, un projet vraiment ambitieux, où je m’entraînais avec les meilleurs joueurs du monde, donc la décision a été facile à prendre. Quand mes amis me posent la question, je leur réponds que c'est la meilleure décision que j'ai prise jusqu'à présent. Les gens diront peut-être que je ne jouais pas, mais bien sûr, j'avais Neymar, Messi et Mbappé à mes côtés. C'est donc vraiment difficile, car ils veulent disputer chaque match, mais ça a été la meilleure expérience que j'ai pu vivre, car j'ai beaucoup appris d'eux » a ensuite ajouté l’international néerlandais.