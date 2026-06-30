Kylian Mbappé : Voilà ce qu’il lui reste encore à faire pour pouvoir être comparé à Pelé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé fait aujourd’hui partie des meilleurs joueurs du monde, n’en finissant plus d’affoler les compteurs. Révélé dès son plus jeune âge, l’attaquant de l’équipe de France était rapidement promis à un bel avenir, certains allant même jusqu’à l’annoncer comme le futur Pelé. Une comparaison qui n’a pas manqué de faire réagir Raï et voilà que le Brésilien a averti Mbappé du chemin qui lui restait à parcourir.

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé fait trembler les filets. Actuel meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, le joueur du Real Madrid n’a pas fini de faire monter son total luis qui a encore de belles années devant lui n’étant âgé que de 27 ans. A terme, Mbappé pourrait ainsi marquer l’histoire du football comme d’autres l’ont fait avant lui. Justement, cette carrière prestigieuse avait rapidement été annoncée et les comparaisons avec Pelé fleurissaient étaient très vite apparues. Va-t-il alors se rapprocher de la légende brésilienne ?

« Comparons Mbappé à Ronaldo si vous voulez, mais laissons Pelé tranquille » A l’occasion d’un entretien accordé au Figaro, Raï a livré son regard sur Kylian Mbappé et Pelé. C’est alors que l’ancien international brésilien a été très clair sur le sujet, faisant savoir : « Que manque-t-il à Mbappé pour être au niveau de Pelé ? Attention, il y a Pelé et les autres légendes. Pelé a remporté 3 Coupes du monde. Pour qu’il soit comparé à Pelé, il doit faire pareil. Au Brésil, beaucoup de joueurs ont été comparés à la légende et ils ont disparu en trois ans. Pelé, c’est le dieu des dieux. Comparons Mbappé à Ronaldo si vous voulez, mais laissons Pelé tranquille (rires) ».