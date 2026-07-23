Mercato : Transfert à 120M€, voilà pourquoi le PSG doit absolument signer le phénomène Yan Diomandé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, la grosse attraction du mercato du PSG pourrait se nommer Yan Diomandé. Meilleur jeune joueur de Bundesliga avec le RB Leipzig la saison dernière, le phénomène ivoirien souhaite rejoindre les champions d’Europe en titre. Alors que le transfert pourrait atteindre les 120M€, l’ailier de 19 ans pourrait rapidement devenir la recrue idéale de Luis Enrique pour la saison prochaine. Explications.

Alors que la Coupe du Monde 2026 est désormais terminée, le PSG accélère sur son mercato estival. Cet été, la grosse recrute du club parisien pourrait se nommer Yan Diomandé. Âgé de 19 ans, l’international Ivoirien évoluant au RB Leizpig a totalement explosé cette saison. Utilisé sur le côté droit de l’attaque du club allemand, le numéro 49 a brillé de par ses dribbles et accélérations fulgurantes. Son entraîneur Ole Werner s’est montré très satisfait de lui. « Yan Diomandé ? Il a un talent fou. On ne lui a pas donné ce talent, il l’avait déjà ! C’est exactement le type de joueur que nous cherchons grâce à notre système de recrutement. Il parvient souvent à déborder ses adversaires sans artifice, simplement grâce à son dynamisme. Mais ce qui est encore plus important à mes yeux : il joue pour l’équipe et est très efficace en contre-pressing. C’est une question d’attitude et il le démontre », confiait le coach allemand durant la saison dernière.

Yan Diomandé, le nouveau phénomène du football mondial Finalement, Yan Diomandé a été élu meilleur jeune joueur de Bundesliga. Évalué à 120M€ par les dirigeants du RB Leipzig qui aimeraient le conserver, le joueur de 19 ans serait une recrue idéale pour le PSG. Tout d’abord, ce dernier viendrait occuper un rôle d’ailier droit assez particulier dans le système de Luis Enrique. Car depuis le repositionnement d’Ousmane Dembélé dans l’axe, le club parisien n’a pas véritablement à sa disposition de pur ailier droit dans son effectif. De plus, Yan Diomandé fait partie des meilleurs dribbleurs du monde et dispose de cette capacité de percussion que recherche le coach parisien au niveau de ses ailiers. Surtout, l’Ivoirien ne rechigne pas à l’effort. Révélé aux yeux du monde lors de cette Coupe du Monde 2026, Diomandé a prouvé à plusieurs reprises qu’il était capable de fournir les efforts sans ballon nécessaires dans le système actuel du PSG.

De gros arguments pour signer au PSG Enfin, alors que son niveau actuel semble déjà très élevé, difficile de ne pas imaginer que Luis Enrique serait capable de faire de Yan Diomandé un ailier d’élite. Avec Bradley Barcola, Désiré Doué, ou encore Khvicha Kvaratskhelia, le technicien espagnol a prouvé qu’il était en capacité de faire franchir des paliers à ses jeunes ailiers au PSG. De plus, le club cherche des joueurs véritablement convaincus par le projet parisien et souhaitant évoluer sous les couleurs rouges et bleues, ce qui est le cas de Yan Diomandé. Car pour rappel, le phénomène né en 2006 a recalé plusieurs approches en provenance de Premier League afin de pouvoir signer au PSG. Un accord autour d’un contrat de cinq ans existe déjà depuis plusieurs semaines entre les différentes parties.