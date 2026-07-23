Mason Greenwood est parti : L'OM a peut-être trouvé son nouvel attaquant... en Ligue 2 !

Axel Cornic

La saison de Ligue 1 débute dans moins d'un mois et pour le moment, l'Olympique de Marseille n'a annoncé aucune recrue. Pire, des cadres comme Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont quitté le club récemment et n'ont pas été remplacés, avec l'inquiétude qui commence à grandir chez les supporters.

Après une saison catastrophique, l'OM doit tout reconstruire. Et tout ça sans argent, puisque le club phocéen est dans le viseur de l'UEFA et doit absolument rentrer dans les clous du fair-play financier, s'il ne veut pas risquer une exclusion de toute compétition européenne. Ainsi, quasiment tout le monde est à vendre et pour certains, c'est même une urgence.

Qui va remplacer Mason Greenwood ? Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood a été l'un des premiers joueurs à être annoncés sur le départ et il a finalement quitté l'OM pour rejoindre Fenerbahçe. Mais son transfert n'a satisfait personne, puisqu'alors qu'on parlait d'une indemnité entre 50 et 55M€, il n’est parti que pour 39M€... dont une partie a dû être reversée à Manchester United. Quelques jours après c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui a également fait ses adieux, laissant donc le club marseillais sans ses deux meilleurs buteurs. Et tout le monde se demande désormais qui pourrait bien venir pour renforcer l’attaque phocéenne.

« J’ai parlé avec quelques agents et tout, les mecs proposent des joueurs à 10 bâtons et ils raccrochent au nez » L'optimisme ne règne pas vraiment à Marseille et la plupart des observateurs dresse un constat... assez funeste. « Là, c’est la merde l’OM. J’ai parlé avec quelques agents et tout, les mecs proposent des joueurs à 10 bâtons et ils raccrochent au nez. Entre 10 et 15 bâtons, il n’y a pas d’oseille » a révélé Walid Acherchour, sur RMC. « Je ne sais pas si c’est comme Lyon l’année dernière, mais ça va être des coups entre 2 et 5 millions d’euros. Il va falloir que la cellule soit très très bonne, très très forte. Parce que moi, les échos que j’ai, peut-être que je n’ai pas les bons, mais c’est chaud quoi ».