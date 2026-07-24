La Coupe du monde de Jude Bellingham a convaincu José Mourinho : Ce que ça va changer pour Kylian Mbappé au Real Madrid

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après une saison sans trophées majeurs lors de l’exercice 2024/2025, le Real Madrid a signé une saison blanche lors du dernier exercice en date. De quoi pousser le président réélu Florentino Pérez le 7 juin dernier à faire revenir José Mourinho aux commandes du vestiaire en injectant du sang neuf dans l’effectif et surtout un changement tactique avec Jude Bellingham qui risque d’avoir un impact dans la zone de Kylian Mbappé.

La Coupe du monde 2026 a rendu son verdict le dimanche 19 juillet avec la deuxième victoire de l’Espagne dans la plus belle des compétitions de sélection. Ce Mondial a permis à certaines stars de confirmer leurs statuts aux yeux des milliards de téléspectateurs. Ce furent notamment les cas de divers joueurs phares du Real Madrid comme Kylian Mbappé avec ses 10 buts et 4 passes décisives en 8 matchs. Même son de cloche pour Jude Bellingham qui a porté l’Angleterre sur ses épaules et notamment lors de la phase à élimination directe avec un doublé contre le Mexique (3-2) et un autre face à la Norvège (2-1).

Mourinho a de gros projets tactiques pour le Real Madrid Comme pour l’équipe de France, le parcours de l’Angleterre s’est arrêté en demi-finale avec une défaite contre l’Argentine (1-2). Un match au cours duquel Jude Bellingham n’a pas pu être décisif. Mais ses sept buts et sa passe décisive pour Harry Kane face au Panama en poule (2-0) a donné des idées à José Mourinho. C’est en effet l’information communiquée par L’Équipe dans ses colonnes du jour. 13 ans après son départ du Real Madrid, The Special One chercherait à de nouveau instaurer une rigidité défensive qui fait défaut à la Casa Blanca ces derniers temps. Le technicien portugais prévoirait surtout d’opérer un changement clair sur la disposition tactique. On devrait témoigner de deux schémas différents tout le long de la saison : le 4-2-3-1 et le 5-3-2. Mourinho a l’intention de conforter Kylian Mbappé dans son rôle de leader d’attaque et de faire tourner l’animation offensive autour de lui, mais pas seulement.

Bellingham de retour à un poste de numéro 10 derrière Mbappé Si l’on se fie aux informations divulguées par L’Équipe ces dernières heures, José Mourinho cultiverait le désir d’effectuer un retour aux sources pour Jude Bellingham. Le numéro 5 du Real Madrid avait signé une première saison XXL à la Casa Blanca en 2023/2024 avec le doublé Liga / Ligue des champions notamment et 19 buts en Liga ainsi que 4 en Ligue des champions selon les données de Foot Mercato. Le tout, dans une position de numéro 10 sous les ordres de Carlo Ancelotti qu’il a occupé pendant la Coupe du monde 2026 avec Thomas Tuchel chez les Three Lions. Le projet de José Mourinho serait de faire jouer Bellingham en soutien de Kylian Mbappé dans un 4-2-3-1.