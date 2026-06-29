F1 : Après leur gros combat, Lewis Hamilton glisse un tacle à Max Verstappen !

Dimanche lors du Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés une magnifique bataille sur la piste. Néanmoins, après la course, le pilote Ferrari n'a pas pu s'empêcher de lancer un petit tacle à son grand rival.
Dimanche en Autriche, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont rappelés aux bons souvenirs de 2021 en se livrant une magnifique bataille en piste. A l'arrivée, le Néerlandais a terminé deuxième de la course tandis que Lewis Hamilton, qui restait sur une magnifique série de podiums, n'a pu faire mieux qu'une cinquième place. Et après la course, le Britannique n'a pas pu s'empêcher de glisser un petit tacle à Max Verstappen.
Hamilton glisse un petit tacle à Verstappen
« C’était génial. Très amusant. Il est sorti large à l’extérieur. On ne s’attend pas à doubler un champion par l’extérieur. Je ne m’attendrais pas à le faire sur lui et à réussir à tenir la trajectoire. Alors pourquoi aurait-il réussi ? Il était derrière à la corde et il aurait donc dû lever le pied. J’ai laissé juste assez d’espace. L’affaire a été classée par les commissaires, logique ! », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'évoquer sa déception quant à sa course.
«Il était derrière à la corde et il aurait donc dû lever le pied»
« Je pense que c’est plutôt un retour à la réalité. On ne sait pas pourquoi nous avons été si compétitifs le dimanche à Barcelone. C’est un circuit très fort pour moi. J’ai choisi une stratégie que je savais fonctionner par expérience, avec la dégradation que nous avions, c’était comme en 2021. Mais en course à Spielberg, je pense que nous avons été rattrapés par la réalité, à savoir que nous avons toujours une bonne voiture, mais nous sommes en retrait par rapport à Mercedes en rythme pur, ils sont simplement plus rapides et nous devons continuer à développer. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas combler l’écart, mais cette victoire de Barcelone ne signifiait pas que nous allions les battre tout le temps », ajoute Lewis Hamilton.