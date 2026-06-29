F1 : Après leur gros combat, Lewis Hamilton glisse un tacle à Max Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche lors du Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont livrés une magnifique bataille sur la piste. Néanmoins, après la course, le pilote Ferrari n'a pas pu s'empêcher de lancer un petit tacle à son grand rival.

Dimanche en Autriche, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont rappelés aux bons souvenirs de 2021 en se livrant une magnifique bataille en piste. A l'arrivée, le Néerlandais a terminé deuxième de la course tandis que Lewis Hamilton, qui restait sur une magnifique série de podiums, n'a pu faire mieux qu'une cinquième place. Et après la course, le Britannique n'a pas pu s'empêcher de glisser un petit tacle à Max Verstappen.

Hamilton glisse un petit tacle à Verstappen « C’était génial. Très amusant. Il est sorti large à l’extérieur. On ne s’attend pas à doubler un champion par l’extérieur. Je ne m’attendrais pas à le faire sur lui et à réussir à tenir la trajectoire. Alors pourquoi aurait-il réussi ? Il était derrière à la corde et il aurait donc dû lever le pied. J’ai laissé juste assez d’espace. L’affaire a été classée par les commissaires, logique ! », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'évoquer sa déception quant à sa course.