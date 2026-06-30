F1 - Transfert chez McLaren : «Ça ne m'apporte rien», la réponse cash de Max Verstappen !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen ne cesse de faire couler beaucoup d’encre. Le quadruple champion du monde de F1 fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet d’un éventuel départ de Red Bull. Le Néerlandais a notamment été évoqué du côté de chez McLaren récemment. Le pilote de 28 ans a alors répondu assez clairement pour faire taire les spéculations.

Max Verstappen est au coeur de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir en F1. Le pilote de 28 ans pourrait quitter Red Bull à l’issue de la saison, puisqu’il disposerait d’une clause de sortie dans son contrat qui lui permettrait de le faire. Des discussions entre le quadruple champion du monde et McLaren ont d’ailleurs été évoquées très récemment. Le Néerlandais a alors fait la lumière sur cette affaire avec une réponse très claire.

«Je n'y prête aucune attention» « Ça ne m'apporte rien et je n'y prête aucune attention. De nos jours, c'est très facile. Avec l'IA, on peut faire du Photoshop avec tout ce qu'on veut. Des conditions de la part de Red Bull ? Ils savent, mais je n'ai pas besoin d'en dire trop à ce sujet. Il y a encore d'autres choses qui arrivent. Il reste encore beaucoup à faire. Sinon, ils n'auront qu'à dépenser moins pour le service restauration » a expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com.