F1 - McLaren sort du silence pour le transfert de Max Verstappen : «Le téléphone sonne souvent»

L'avenir de Max Verstappen ne cesse de faire parler, et alors qu'il a longtemps été question d'un transfert chez Mercedes, c'est désormais McLaren qui serait idéalement placé pour attirer le quadruple champion du monde. Zak Brown a d'ailleurs évoqué ce dossier.
Le futur de Max Verstappen va continuer à faire parler dans les prochaines semaines. Et pour cause, le quadruple champion du monde n'a jamais caché que si Red Bull ne lui offrait pas une monoplace pour remporter un cinquième titre, il serait en mesure d'aller voir ailleurs. Et alors que Mercedes a longtemps été citée comme l'écurie la mieux placée pour accueillir le pilote de 28 ans, c'est bien McLaren qui tiendrait désormais la corde. Et Zak Brown, le patron de l'écurie britannique, n'a pas complétement fermé la porte.
McLaren sort du silence pour Verstappen
« Le téléphone sonne souvent en ce moment, et Max est un talent immense, donc nous verrons ce que l’avenir lui réserve, mais je sais quel est notre plan actuel : continuer avec ce que nous avons. À tout moment dans le sport, il faut savoir ce que fait le marché, mais nous ne sommes pas sur le marché. Nous devons faire attention car on ne sait jamais, mais Lando et Oscar ont gagné 14 courses pour nous l’an dernier, et j’ai hâte des 14 prochaines », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.
«Le téléphone sonne souvent en ce moment, et Max est un talent immense»
Et comme souvent, Max Verstappen n'a pas hésité à répondre lui-même aux questions sur son avenir : « Ça ne m'apporte rien et je n'y prête aucune attention. De nos jours, c'est très facile. Avec l'IA, on peut faire du Photoshop avec tout ce qu'on veut. Des conditions de la part de Red Bull ? Ils savent, mais je n'ai pas besoin d'en dire trop à ce sujet. Il y a encore d'autres choses qui arrivent. Il reste encore beaucoup à faire. Sinon, ils n'auront qu'à dépenser moins pour le service restauration ».