F1 - McLaren sort du silence pour le transfert de Max Verstappen : «Le téléphone sonne souvent»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Max Verstappen ne cesse de faire parler, et alors qu'il a longtemps été question d'un transfert chez Mercedes, c'est désormais McLaren qui serait idéalement placé pour attirer le quadruple champion du monde. Zak Brown a d'ailleurs évoqué ce dossier.

Le futur de Max Verstappen va continuer à faire parler dans les prochaines semaines. Et pour cause, le quadruple champion du monde n'a jamais caché que si Red Bull ne lui offrait pas une monoplace pour remporter un cinquième titre, il serait en mesure d'aller voir ailleurs. Et alors que Mercedes a longtemps été citée comme l'écurie la mieux placée pour accueillir le pilote de 28 ans, c'est bien McLaren qui tiendrait désormais la corde. Et Zak Brown, le patron de l'écurie britannique, n'a pas complétement fermé la porte.

McLaren sort du silence pour Verstappen « Le téléphone sonne souvent en ce moment, et Max est un talent immense, donc nous verrons ce que l’avenir lui réserve, mais je sais quel est notre plan actuel : continuer avec ce que nous avons. À tout moment dans le sport, il faut savoir ce que fait le marché, mais nous ne sommes pas sur le marché. Nous devons faire attention car on ne sait jamais, mais Lando et Oscar ont gagné 14 courses pour nous l’an dernier, et j’ai hâte des 14 prochaines », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.