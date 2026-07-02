F1 - Max Verstappen : Les deux raisons qui rendent impossible son transfert chez McLaren ?

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen fait l’objet de nombreuses rumeurs en F1. Ces derniers temps, il a notamment été question d’un potentiel transfert chez McLaren en cas de départ de Red Bull. Seulement, deux raisons en particulier semblent rendre l’arrivée du quadruple champion du monde au sein de l’écurie britannique impossible.

Max Verstappen est au coeur de nombreuses spéculations au sujet de son avenir en F1. Le Néerlandais dispose d’une clause de sortie dans son contrat chez Red Bull et peut donc partir s’il l’active. Ces derniers temps, il a ainsi été question d’un éventuel transfert chez McLaren. Seulement, Jenson Button a évoqué deux raisons qui pourraient empêcher le quadruple champion du monde de rejoindre l’écurie britannique.

«Il faut qu’un pilote ait envie de partir» « C’est une situation vraiment délicate pour quelqu’un comme Zak. Les deux pilotes sont sous contrat, pour commencer. Il faut donc qu’un pilote ait envie de partir. C’est peut-être le cas, peut-être que l’un des deux souhaite tenter une nouvelle aventure dans une autre équipe, qui sait ? Essayer de se séparer de l’un des deux pilotes qui se sont battus pour le championnat du monde l’an dernier, c’est une sacrée mission » a d’abord confié le champion du monde 2009 avec Brawn dans des propos rapportés par NextGen-Auto.