F1 - «Je ferais attention» : Max Verstappen fixe une condition pour son transfert ?

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen fait l’objet de nombreuses rumeurs en F1. Le quadruple champion du monde a notamment été évoqué du côté de chez McLaren récemment. Le pilote de 28 ans semble d’ailleurs avoir posé une condition à Red Bull pour rester au sein de l’écurie autrichienne au-delà de cette saison.

Depuis plusieurs mois maintenant, l’avenir de Max Verstappen fait parler. Le Néerlandais dispose d’une clause de sortie qu’il peut activer pour quitter Red Bull. Le pilote de 28 ans a d’ailleurs été évoqué du côté de chez McLaren ces derniers jours. Ralf Schumacher estime toutefois que l’environnement de l’écurie britannique pourrait ne pas correspondre au quadruple champion du monde.

«Red Bull a fait de lui ce qu’il est aujourd’hui» « McLaren est probablement intéressée, mais il ne serait pas le pilote numéro 1 là-bas, comme il l’est actuellement chez Red Bull. Toute l’équipe est construite autour de lui. Il ne serait plus non plus un pilote n°1, un pilote d’usine. Je ne suis pas sûr que ce soit une situation idéale. [...] C’est Helmut Marko qui a fait confiance en son talent, et Red Bull qui a investi en lui. Il y a donc certainement un sentiment de gratitude. Ce facteur humain ne doit pas être sous-estimé. D’où vient Max Verstappen ? Au final, Red Bull a fait de lui ce qu’il est aujourd’hui. C’est simplement la vérité » a confié le frère de Michael Schumacher dans des propos rapportés par NextGen-Auto.