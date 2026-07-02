F1 - Transfert de Max Verstappen : Un champion du monde lui lance un énorme appel du pied !

Cela fait désormais quelques jours que l'idée de voir débarquer Max Verstappen chez McLaren fait grandement parler. Des rumeurs sur lesquelles Lando Norris a été interrogé et le champion du monde en titre ne cache pas qu'il serait ravi d'avoir le Néerlandais comme coéquipier.
Bien que Red Bull semble être sur la bonne voie pour redresser la barre après un début de saison compliquée, l'avenir de Max Verstappen continue d'être commenté. Et pour cause, le quadruple champion du monde a plusieurs fois affiché sa volonté de changement si jamais Red Bull n'était pas en mesure de lui offrir une monoplace pour jouer le titre. Et alors que Mercedes a longtemps été sa destination privilégiée, ces derniers jours, c'est McLaren qui semble tenir la corde. Une option qui ne déplait pas au champion du monde en titre Lando Norris.
Norris ouvre la porte à Verstappen chez McLaren !
« Il y a toujours des rumeurs. Il y a toujours des choses qui circulent. Mais je sais que mon nom est inscrit chez McLaren pour encore longtemps. C’est toujours amusant de voir sortir ce genre de choses quand on se demande même comment cela pourrait être possible. J’accueille volontiers n’importe quel équipier. Max fait partie, avec Lewis et Fernando, des meilleurs pilotes, des champions du monde », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
«On veut toujours se mesurer aux meilleurs»
« On veut toujours se mesurer aux meilleurs. Et la meilleure façon de prouver sa valeur face aux meilleurs, c’est de les avoir comme équipiers. Je serais donc très heureux que Max soit mon équipier. J’aimerais que Lewis soit mon équipier. J’aimerais que Fernando soit mon équipier. Mais j’aime aussi avoir Oscar comme équipier. Honnêtement, c’est un pilote incroyable. J’ai un équipier très solide qui me pousse constamment », ajoute Lando Norris.