F1 - Transfert de Max Verstappen : Un champion du monde lui lance un énorme appel du pied !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais quelques jours que l'idée de voir débarquer Max Verstappen chez McLaren fait grandement parler. Des rumeurs sur lesquelles Lando Norris a été interrogé et le champion du monde en titre ne cache pas qu'il serait ravi d'avoir le Néerlandais comme coéquipier.

Bien que Red Bull semble être sur la bonne voie pour redresser la barre après un début de saison compliquée, l'avenir de Max Verstappen continue d'être commenté. Et pour cause, le quadruple champion du monde a plusieurs fois affiché sa volonté de changement si jamais Red Bull n'était pas en mesure de lui offrir une monoplace pour jouer le titre. Et alors que Mercedes a longtemps été sa destination privilégiée, ces derniers jours, c'est McLaren qui semble tenir la corde. Une option qui ne déplait pas au champion du monde en titre Lando Norris.

Norris ouvre la porte à Verstappen chez McLaren ! « Il y a toujours des rumeurs. Il y a toujours des choses qui circulent. Mais je sais que mon nom est inscrit chez McLaren pour encore longtemps. C’est toujours amusant de voir sortir ce genre de choses quand on se demande même comment cela pourrait être possible. J’accueille volontiers n’importe quel équipier. Max fait partie, avec Lewis et Fernando, des meilleurs pilotes, des champions du monde », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.