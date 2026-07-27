Maghnes Akliouche ne trahira pas Luis Enrique : Il rêve de son transfert au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Joueur essentiel à l'AS Monaco depuis des années, Maghnes Akliouche pourrait voir sa carrière prendre un tournant cet été. En effet, en cette période de mercato estival, son nom circule de plus en plus du côté du PSG. Mais l'ailier droit de 24 ans attire également le regard d'autres clubs en Europe, à l'image de Liverpool. Malgré la belle offensive des Reds dans ce dossier, le joueur privilégierait plutôt un transfert au PSG.

Formé à l'AS Monaco, Maghnes Akliouche y brille toujours depuis ses débuts professionnels en 2021. Sous contrat jusqu'en 2028 avec le club de la Principauté, il pourrait décider de faire ses valises prochainement. L'attaquant de 24 ans était présent de la liste de Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l'Equipe de France et a disputé quelques minutes face à l'Irak seulement. Alors que le PSG a plusieurs dossiers à régler en ce moment, l'arrivée d'Akliouche semble être en bonne voie malgré la concurrence dans ce dossier.

Le PSG veut Akliouche à tout prix Le secteur offensif préoccupe beaucoup les dirigeants parisiens en ce moment. Dimanche, le club a décidé d'éliminer la piste menant à Yan Diomandé et pourrait concentrer ses efforts sur Maghnes Akliouche. Le Français de 24 ans, pisté depuis des mois par Luis Enrique et Luis Campos, a déjà donné son accord pour un transfert au PSG. Il faut désormais trouver un accord avec l'AS Monaco pour conclure cette opération qui arrange tout le monde. Le joueur est estimé à 50M€ à l'heure actuelle sur Transfermarkt et sort d'une nouvelle saison convaincante en Principauté, ce qui lui a permis d'être présent avec les Bleus au Mondial. Mais l'arrivée de Liverpool dans ce dossier pourrait retarder les choses...

Liverpool propose plus que le PSG D'après les informations rapportées par Foot Mercato, Liverpool est également sur le dossier Akliouche et propose même une offre plus alléchante que le PSG à l'AS Monaco. Le média ajoute que cela ne change rien pour autant aux ambitions de Maghnes Akliouche qui préfère rejoindre le PSG malgré cet intérêt appuyé des Reds. De son côté, le club monégasque semble avoir fait une croix sur Maghnes Akliouche puisque le club lui cherche déjà un remplaçant.