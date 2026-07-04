F1 : Encore battu par Lewis Hamilton, Charles Leclerc dévoile son problème chez Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, Lewis Hamilton a signé la pole position de la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne. Quatrième sur la grille, Charles Leclerc lui, a une fois de plus été devancé par son coéquipier. Après cette prestation, le Monégasque n’a pas hésité à dévoiler les raisons de son manque de confiance récent.

Depuis plusieurs courses, Charles Leclerc est en difficulté. Forcément, alors que dans le même temps Lewis Hamilton connaît un regain de rythme et de confiance énorme, le Monégasque n’échappe pas aux critiques. Ce vendredi, le septuple champion du monde a obtenu la pole position de la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne. Quatrième de son côté, Leclerc a une fois encore été devancé par son coéquipier.

« Je pense que le plus important est simplement le feeling avec cette voiture » Après sa prestation, Charles Leclerc n’a pas manqué de signaler un manque de confiance à bord de sa monoplace : « Lewis est plus souvent à 100% du potentiel de la voiture, ce qui n’est pas mon cas. Donc je dois travailler sur tout en réalité, mais je pense que le plus important est simplement le feeling avec cette voiture. Quand on n’a pas le feeling, alors il est difficile d’extraire le temps au tour et d’avoir la confiance chaque samedi, et d’aller à la limite de la voiture, ce avec quoi j’ai du mal : être régulier, être à 100%. En Q1 et Q2, j’étais proche, j’étais assez confiant pour la Q3, mais arrivé en Q3, j’ai perdu la voiture. Je ne ressens tout simplement pas la voiture aussi bien que je le devrais », a ainsi confié le numéro 16.