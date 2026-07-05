F1 - Transfert de Verstappen : «Tout le monde s'excite», la punchline de McLaren !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs mois, l’avenir de Max Verstappen revient régulièrement sur la table. Alors que récemment, McLaren est évoquée comme l’une des destinations possibles pour le quadruple champion du monde, le PDG de l’écurie britannique Zak Brown a tenu à calmer tout le monde concernant une potentielle arrivée du pilote néerlandais.

De quoi sera fait l’avenir de Max Verstappen ? Sous contrat jusqu’en 2028 chez Red Bull, le quadruple champion du monde vit une saison compliquée au sein de l’écurie autrichienne. Forcément, il n’en fallait pas plus pour que les rumeurs autour de son avenir reprennent de plus belle. Si la saison dernière, de nombreux médias évoquaient un rapprochement entre Verstappen et Mercedes, cette fois-ci, au tour de McLaren d’être évoquée comme possible destination pour le Néerlandais.

« Le téléphone sonne souvent en ce moment, et Max est un talent immense » Car il y a quelques jours, le PDG de McLaren, Zak Brown, a tenu des propos ayant relancé cette rumeur. « Le téléphone sonne souvent en ce moment, et Max est un talent immense, donc nous verrons ce que l’avenir lui réserve, mais je sais quel est notre plan actuel : continuer avec ce que nous avons. À tout moment dans le sport, il faut savoir ce que fait le marché, mais nous ne sommes pas sur le marché. Nous devons faire attention car on ne sait jamais », a ainsi confié Zak Brown.