F1 - Transfert de Verstappen : «Rien ne va bouger», la réponse cash de McLaren !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen fait l’objet de nombreuses rumeurs en F1. Le Néerlandais pourrait quitter Red Bull et a ainsi été évoqué du côté de McLaren. Oscar Piastri a alors été interrogé sur une éventuelle arrivée du quadruple champion du monde au sein de l’écurie britannique. Et le pilote australien s’est montré plutôt clair sur le sujet.

Depuis plusieurs mois maintenant, Max Verstappen est au coeur de nombreuses spéculations au sujet de son avenir. Le Néerlandais dispose d’une clause de sortie dans son contrat chez Red Bull et pourrait donc l’activer pour partir. Le quadruple champion du monde est ainsi évoqué dans plusieurs écuries, comme Mercedes, Ferrari ou encore McLaren récemment. Oscar Piastri s’est toutefois montré assez clair concernant une éventuelle arrivée du pilote de 28 ans au sein de l’équipe britannique.

«Ça n’a pas grande importance» « Ça ne change pas grand-chose pour moi. Bien sûr, Max [Verstappen] a le talent qu’il a et s’intéresse aux performances des autres écuries. En ce qui me concerne, je suis très heureux où je suis. Je l’ai déjà dit plusieurs fois : l’équipe est satisfaite de mes résultats, et je leur fais confiance, donc pour moi ça n’a pas grande importance. J’ai un contrat, donc rien ne va bouger » a d’abord confié le coéquipier de Lando Norris dans des propos rapportés par Auto Hebdo.