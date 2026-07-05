F1 : «C’est douloureux», Verstappen a vécu un calvaire chez Red Bull !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il avait retrouvé des sensations sur ces dernières courses après un début de saison très compliqué, Max Verstappen n’a terminé que septième des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne ce samedi. Déçu, le quadruple champion du monde a affirmé avoir vécu un calvaire à bord de sa monoplace du côté de Silverstone.

Rien ne va pour Red Bull. L’écurie autrichienne ne parvient toujours pas à combler son retard sur les Ferrari et Mercedes sur cette saison 2026. Cet écart avec les meilleurs s’est de nouveau vérifié ce samedi à l’occasion des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne. Si la satisfaction du jour concerne Isack Hadjar, cinquième sur la grille, Max Verstappen lui, est en galère. Septième temps seulement, le quadruple champion du monde a affirmé avoir rencontré de grosses difficultés à bord de sa monoplace sur le circuit de Silverstone.

« Quand on manque de vitesse de pointe, c’est un gros problème ici » « Deux choses, on n’avait pas un bon équilibre tout en étant très lents en ligne droite, pour une raison que j’ignore. Même par rapport aux autres voitures, et on n’a pas pu le régler dès le premier run. On a vu que plus on accélère, plus on brûle de l’énergie, et c’est une spirale jusqu’à la fin du tour, donc c’est douloureux. On doit déjà régler nos propres problèmes. Quand on manque de vitesse de pointe, c’est un gros problème ici et c’est quelque chose qu’on a besoin de comprendre en vue de la course demain », a ainsi confié Max Verstappen en zone mixte.