F1 - «Je ne suis pas pressé» : Max Verstappen laisse planer le doute pour son avenir et sème la panique chez Red Bull !

Sous contrat jusqu'en 2028, Max Verstappen peut toutefois changer d'écurie dans la fin de cette saison. Des rumeurs insistantes l'annoncent d'ailleurs proche de rejoindre McLaren. Et alors que le quadruple champion du monde continue de ménager le suspens en interne. Ce qui inquiète sérieusement Red Bull.
L'avenir de Max Verstappen redevient un vrai sujet depuis quelques semaines compte tenu des résultats de Red Bull, et surtout des tensions en interne. Le pilote néerlandais s'agacerait de la situation et estimerait qu'il n'est plus totalement écouté au sein l'écurie. Par conséquent, il envisagerait de partir et son nom revient avec insistance chez McLaren depuis quelques jours. Journaliste pour De Telegraaf, Erik van Haren, qui est proche de la famille Verstappen, a fait le point sur ce dossier, assurant que le comportement du quadruple champion du monde inquiétait Red Bull.
Verstappen fait trembler Red Bull
« Chez Red Bull, on veut vraiment une réponse de Verstappen. Je ne dirais pas qu’ils le supplient, mais ils veulent savoir s’il sera encore chez Red Bull l’année prochaine. Ils attendent cette réponse depuis longtemps. Verstappen dit : "non, je ne suis pas pressé, je ne vais pas le dire maintenant". Évidemment, cela crée aussi du ressentiment. Red Bull voit les choses de manière assez positive. Verstappen, lui, regarde plutôt l’autre côté. Il n’est pas aussi optimiste. La seule raison qui pousserait Verstappen à quitter Red Bull serait une rupture de confiance ou le fait qu’il n’ait plus, ou pas suffisamment, confiance dans les personnes actuellement en place. Je ne sais pas si c’est réellement le cas », confie-t-il dans des propos rapportés par Nexgten-auto.com.
«Chez Red Bull, on veut vraiment une réponse de Verstappen»
De son côté, Jenson Button estime qu'il est parfaitement normal que Max Verstappen se renseigne auprès des autres écuries afin de tâter le terrain pour son avenir : « Je pense que l’équipe subit une pression énorme pour garder Max. Compte tenu de leurs performances et du nombre de personnes ayant quitté l’écurie, tous ceux dont Max s’était entouré sont partis, l’atmosphère est très particulière pour lui. Son manager a raison de discuter avec d’autres équipes, et je suis certain qu’il y aura quelques possibilités pour Max. Tout le monde est sous contrat, mais qui sait quelle valeur cela a vraiment ? En F1, si on veut casser un contrat, on y arrive, quitte à y mettre le prix ».