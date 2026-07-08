F1 - «Je ne suis pas pressé» : Max Verstappen laisse planer le doute pour son avenir et sème la panique chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028, Max Verstappen peut toutefois changer d'écurie dans la fin de cette saison. Des rumeurs insistantes l'annoncent d'ailleurs proche de rejoindre McLaren. Et alors que le quadruple champion du monde continue de ménager le suspens en interne. Ce qui inquiète sérieusement Red Bull.

L'avenir de Max Verstappen redevient un vrai sujet depuis quelques semaines compte tenu des résultats de Red Bull, et surtout des tensions en interne. Le pilote néerlandais s'agacerait de la situation et estimerait qu'il n'est plus totalement écouté au sein l'écurie. Par conséquent, il envisagerait de partir et son nom revient avec insistance chez McLaren depuis quelques jours. Journaliste pour De Telegraaf, Erik van Haren, qui est proche de la famille Verstappen, a fait le point sur ce dossier, assurant que le comportement du quadruple champion du monde inquiétait Red Bull.

Verstappen fait trembler Red Bull « Chez Red Bull, on veut vraiment une réponse de Verstappen. Je ne dirais pas qu’ils le supplient, mais ils veulent savoir s’il sera encore chez Red Bull l’année prochaine. Ils attendent cette réponse depuis longtemps. Verstappen dit : "non, je ne suis pas pressé, je ne vais pas le dire maintenant". Évidemment, cela crée aussi du ressentiment. Red Bull voit les choses de manière assez positive. Verstappen, lui, regarde plutôt l’autre côté. Il n’est pas aussi optimiste. La seule raison qui pousserait Verstappen à quitter Red Bull serait une rupture de confiance ou le fait qu’il n’ait plus, ou pas suffisamment, confiance dans les personnes actuellement en place. Je ne sais pas si c’est réellement le cas », confie-t-il dans des propos rapportés par Nexgten-auto.com.